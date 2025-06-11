Перу – Эквадор – 0:0. Путевка в США добыта. Видео голов и обзор матча

В среду, 11 июня, состоялся матч 16-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Перу и Эквадора.

Встречу принимал Национальный стадион в Лиме.

Матч завершился вничью со счетом 0:0. С 75-й минуты гости играли вдесятером.

Итоговый результат матча гарантировал Эквадору путевку на мундиаль в США – команда расположилась на 2-м месте турнирной таблицы с 25 баллами. Перу осталось 9-м с 12 очками.

Отбор на чемпионат мира в Южной Америке. 16-й тур

Перу – Эквадор – 0:0

Удаления: Франко, 75

Видеообзор матча: