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  4. Перу – Эквадор – 0:0. Путевка в США добыта. Видео голов и обзор матча
Чемпионат мира
11 июня 2025, 10:58 |
26
0

Перу – Эквадор – 0:0. Путевка в США добыта. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке

11 июня 2025, 10:58 |
26
0
Перу – Эквадор – 0:0. Путевка в США добыта. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Эквадора

В среду, 11 июня, состоялся матч 16-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Перу и Эквадора.

Встречу принимал Национальный стадион в Лиме.

Матч завершился вничью со счетом 0:0. С 75-й минуты гости играли вдесятером.

Итоговый результат матча гарантировал Эквадору путевку на мундиаль в США – команда расположилась на 2-м месте турнирной таблицы с 25 баллами. Перу осталось 9-м с 12 очками.

Отбор на чемпионат мира в Южной Америке. 16-й тур

Перу – Эквадор – 0:0

Удаления: Франко, 75

Видеообзор матча:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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