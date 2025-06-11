Перу – Эквадор – 0:0. Путевка в США добыта. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 16-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке
В среду, 11 июня, состоялся матч 16-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Перу и Эквадора.
Встречу принимал Национальный стадион в Лиме.
Матч завершился вничью со счетом 0:0. С 75-й минуты гости играли вдесятером.
Итоговый результат матча гарантировал Эквадору путевку на мундиаль в США – команда расположилась на 2-м месте турнирной таблицы с 25 баллами. Перу осталось 9-м с 12 очками.
Отбор на чемпионат мира в Южной Америке. 16-й тур
Перу – Эквадор – 0:0
Удаления: Франко, 75
Видеообзор матча:
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