Первая победа Анчелотти. Бразилия одолела Парагвай и получила путевку на ЧМ

В ночь на 11 июня состоялись матчи 16-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки.

Бразилия одолела Парагвай (1:0) и получила путевку на ЧМ. Единственный гол забил Винисиус Жуниор на 44-й минуте.

Новый коуч бразильской сборной Карло Анчелотти одержал первую победу на своем посту и вывел команду в финальный раунд ЧМ-2026.

Аргентина вырвала ничью в противостоянии с Колумбией благодаря голу, который провел Тьяго Альмада на 81-й минуте.

Турнирное положение: Аргентина (35 очков), Эквадор, Бразилия (по 25), Уругвай, Парагвай (по 24), Колумбия (22), Венесуэла (18), Боливия (17), Перу (11), Чили (10).

До финиша квалификации осталось два тура. Таким образом, досрочно в финальный раунд вышли Аргентина, Бразилия, Эквадор.

От Южной Америки в финальном раунде выступят топ-6 команд, плюс седьмая попадет в межконтинентальный плей-офф.

Квалификация ЧМ-2026

Зона Южной Америки. 15-й тур

Боливия – Чили – 2:0

Голы: Мигелито, 5, Монтейро, 90

Уругвай – Венесуэла – 2:0

Голы: Агирре, 43, Де Арраскаета, 47

Аргентина – Колумбия – 1:1

Голы: Альмада, 81 – Луис Диас, 24

Бразилия – Парагвай – 1:0

Гол: Винисиус Жуниор, 44

Перу – Эквадор – 0:0

Турнирная таблица