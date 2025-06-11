Первая победа Анчелотти. Бразилия одолела Парагвай и получила путевку на ЧМ
В другом матче Аргентина вырвала ничью в противостоянии с Колумбией
В ночь на 11 июня состоялись матчи 16-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки.
Бразилия одолела Парагвай (1:0) и получила путевку на ЧМ. Единственный гол забил Винисиус Жуниор на 44-й минуте.
Новый коуч бразильской сборной Карло Анчелотти одержал первую победу на своем посту и вывел команду в финальный раунд ЧМ-2026.
Аргентина вырвала ничью в противостоянии с Колумбией благодаря голу, который провел Тьяго Альмада на 81-й минуте.
Турнирное положение: Аргентина (35 очков), Эквадор, Бразилия (по 25), Уругвай, Парагвай (по 24), Колумбия (22), Венесуэла (18), Боливия (17), Перу (11), Чили (10).
До финиша квалификации осталось два тура. Таким образом, досрочно в финальный раунд вышли Аргентина, Бразилия, Эквадор.
От Южной Америки в финальном раунде выступят топ-6 команд, плюс седьмая попадет в межконтинентальный плей-офф.
Квалификация ЧМ-2026
Зона Южной Америки. 15-й тур
Боливия – Чили – 2:0
Голы: Мигелито, 5, Монтейро, 90
Уругвай – Венесуэла – 2:0
Голы: Агирре, 43, Де Арраскаета, 47
Аргентина – Колумбия – 1:1
Голы: Альмада, 81 – Луис Диас, 24
Бразилия – Парагвай – 1:0
Гол: Винисиус Жуниор, 44
Перу – Эквадор – 0:0
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер советует Деонтею Уайлдеру больше не выходить на ринг
УАФ получит 375 тысяч долларов