Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026

Сборная Чили по футболу потеряла шанса выйти на чемпионат мира 2026.

В 16-м туре квалификационной группы в зоне Южной Америки чилийцы проиграли Боливии со счетом 0:2 в матче с двумя удалениями. В этой встрече все 90 минут отыграл известный форвард Алексис Санчес.

В таблицы Чили, главным тренером которой является Рикардо Гарека, с 10 набранными очками идет на последнем, 10-м месте. Шесть лучших команд Южной Америки получат прямую путевку на мундиаль, а сборная, которая станет седьмой, будет играть в межконтинентальном плей-офф.

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На седьмой позиции сейчас с 18 пунктами идет Венесуэла. Даже если Чили выиграет оставшиеся два поединка, то максимум наберет 16 баллов, чего будет недостаточно, чтобы обойти венесуэльцев.

Чили не сыграет уже на третьем ЧМ подряд. В последний раз «красная команда» выступала на мундиале в 2014, где в 1/8 финала уступила Бразилии.

Лучшим результатом Чили на чемпионатах мира была бронзовая медаль в 1962. Также за свою историю сборная дважды выигрывала Копа Америка (2015, 2016) и играла в финале Кубка конфедераций (2017).

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ЧМ-2026. Квалификация, зона Южной Америки

16-й тур, 10 июня

Боливия – Чили – 2:0

Голы: Мигель Терсерос, 9, Энцо Монтейро, 90

Удаление: Лукас Чавес, 19 – Франсиско Сьерральта, 55