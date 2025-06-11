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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Боливия
10.06.2025 23:00 – FT 2 : 0
Чили
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Чемпионат мира
11 июня 2025, 03:16 |
73
0

Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026

Чили проиграла Боливии 0:2 в 16-м туре квалификационной группы и идет на последнем месте

11 июня 2025, 03:16 |
73
0
Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

Сборная Чили по футболу потеряла шанса выйти на чемпионат мира 2026.

В 16-м туре квалификационной группы в зоне Южной Америки чилийцы проиграли Боливии со счетом 0:2 в матче с двумя удалениями. В этой встрече все 90 минут отыграл известный форвард Алексис Санчес.

В таблицы Чили, главным тренером которой является Рикардо Гарека, с 10 набранными очками идет на последнем, 10-м месте. Шесть лучших команд Южной Америки получат прямую путевку на мундиаль, а сборная, которая станет седьмой, будет играть в межконтинентальном плей-офф.

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На седьмой позиции сейчас с 18 пунктами идет Венесуэла. Даже если Чили выиграет оставшиеся два поединка, то максимум наберет 16 баллов, чего будет недостаточно, чтобы обойти венесуэльцев.

Чили не сыграет уже на третьем ЧМ подряд. В последний раз «красная команда» выступала на мундиале в 2014, где в 1/8 финала уступила Бразилии.

Лучшим результатом Чили на чемпионатах мира была бронзовая медаль в 1962. Также за свою историю сборная дважды выигрывала Копа Америка (2015, 2016) и играла в финале Кубка конфедераций (2017).

ЧМ-2026. Квалификация, зона Южной Америки

16-й тур, 10 июня

Боливия – Чили – 2:0

Голы: Мигель Терсерос, 9, Энцо Монтейро, 90

Удаление: Лукас Чавес, 19 – Франсиско Сьерральта, 55

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аргентина 15 11 1 3 27 - 8 34
2 Эквадор 15 7 6 2 13 - 5 24
3 Парагвай 15 6 6 3 13 - 9 24
4 Бразилия 15 6 4 5 20 - 16 22
5 Уругвай 15 5 6 4 17 - 12 21
6 Колумбия 15 5 6 4 18 - 14 21
7 Венесуэла 15 4 6 5 15 - 17 18
8 Боливия 16 5 2 9 16 - 32 17
9 Перу 15 2 5 8 6 - 17 11
10 Чили 16 2 4 10 9 - 24 10
Полная таблица

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ЧМ-2026 по футболу сборная Чили по футболу сборная Боливии по футболу удаление (красная карточка) Алексис Санчес статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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