Титулованная южноамериканская сборная лишилась шансов выйти на ЧМ-2026
Чили проиграла Боливии 0:2 в 16-м туре квалификационной группы и идет на последнем месте
Сборная Чили по футболу потеряла шанса выйти на чемпионат мира 2026.
В 16-м туре квалификационной группы в зоне Южной Америки чилийцы проиграли Боливии со счетом 0:2 в матче с двумя удалениями. В этой встрече все 90 минут отыграл известный форвард Алексис Санчес.
В таблицы Чили, главным тренером которой является Рикардо Гарека, с 10 набранными очками идет на последнем, 10-м месте. Шесть лучших команд Южной Америки получат прямую путевку на мундиаль, а сборная, которая станет седьмой, будет играть в межконтинентальном плей-офф.
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На седьмой позиции сейчас с 18 пунктами идет Венесуэла. Даже если Чили выиграет оставшиеся два поединка, то максимум наберет 16 баллов, чего будет недостаточно, чтобы обойти венесуэльцев.
Чили не сыграет уже на третьем ЧМ подряд. В последний раз «красная команда» выступала на мундиале в 2014, где в 1/8 финала уступила Бразилии.
Лучшим результатом Чили на чемпионатах мира была бронзовая медаль в 1962. Также за свою историю сборная дважды выигрывала Копа Америка (2015, 2016) и играла в финале Кубка конфедераций (2017).
ЧМ-2026. Квалификация, зона Южной Америки
16-й тур, 10 июня
Боливия – Чили – 2:0
Голы: Мигель Терсерос, 9, Энцо Монтейро, 90
Удаление: Лукас Чавес, 19 – Франсиско Сьерральта, 55
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аргентина
|15
|11
|1
|3
|27 - 8
|34
|2
|Эквадор
|15
|7
|6
|2
|13 - 5
|24
|3
|Парагвай
|15
|6
|6
|3
|13 - 9
|24
|4
|Бразилия
|15
|6
|4
|5
|20 - 16
|22
|5
|Уругвай
|15
|5
|6
|4
|17 - 12
|21
|6
|Колумбия
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|7
|Венесуэла
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|8
|Боливия
|16
|5
|2
|9
|16 - 32
|17
|9
|Перу
|15
|2
|5
|8
|6 - 17
|11
|10
|Чили
|16
|2
|4
|10
|9 - 24
|10
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