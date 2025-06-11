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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Боливия
10.06.2025 23:00 – FT 2 : 0
Чили
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Чемпионат мира
11 июня 2025, 13:12 | Обновлено 11 июня 2025, 13:15
65
0

Боливия – Чили – 2:0. Два удаления. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка отбора к чемпионату мира

11 июня 2025, 13:12 | Обновлено 11 июня 2025, 13:15
65
0
Боливия – Чили – 2:0. Два удаления. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В 16-м туре квалификационной группы в зоне Южной Америки чилийцы проиграли Боливии со счетом 0:2 в матче с двумя удалениями.

Таким образом, сборная Чили по футболу потеряла математические шансы выйти на чемпионат мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В таблице Чили, главным тренером которой является Рикардо Гарека, с 10 набранными очками идет на последнем, 10-м месте. Шесть лучших команд Южной Америки получат прямую путевку на мундиаль, а сборная, которая станет седьмой, будет играть в межконтинентальном плей-офф.

ЧМ-2026. Квалификация, зона Южной Америки

16-й тур, 10 июня

Боливия – Чили – 2:0

Голы: Мигель Терсерос, 9, Энцо Монтейро, 90

Удаления: Лукас Чавес, 19 – Франсиско Сьерральта, 55

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Боливия.
55’
Франсиско Сьерральта (Чили) получает красную карточку.
19’
Лукас Чавес (Боливия) получает красную карточку.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Miguel Terceros (Боливия).
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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