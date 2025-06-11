Боливия – Чили – 2:0. Два удаления. Видео голов и обзор матча
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В 16-м туре квалификационной группы в зоне Южной Америки чилийцы проиграли Боливии со счетом 0:2 в матче с двумя удалениями.
Таким образом, сборная Чили по футболу потеряла математические шансы выйти на чемпионат мира 2026.
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В таблице Чили, главным тренером которой является Рикардо Гарека, с 10 набранными очками идет на последнем, 10-м месте. Шесть лучших команд Южной Америки получат прямую путевку на мундиаль, а сборная, которая станет седьмой, будет играть в межконтинентальном плей-офф.
ЧМ-2026. Квалификация, зона Южной Америки
16-й тур, 10 июня
Боливия – Чили – 2:0
Голы: Мигель Терсерос, 9, Энцо Монтейро, 90
Удаления: Лукас Чавес, 19 – Франсиско Сьерральта, 55
Видео голов и обзор матча
События матча
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