В 16-м туре квалификационной группы в зоне Южной Америки чилийцы проиграли Боливии со счетом 0:2 в матче с двумя удалениями.

Таким образом, сборная Чили по футболу потеряла математические шансы выйти на чемпионат мира 2026.

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В таблице Чили, главным тренером которой является Рикардо Гарека, с 10 набранными очками идет на последнем, 10-м месте. Шесть лучших команд Южной Америки получат прямую путевку на мундиаль, а сборная, которая станет седьмой, будет играть в межконтинентальном плей-офф.

ЧМ-2026. Квалификация, зона Южной Америки

16-й тур, 10 июня

Боливия – Чили – 2:0

Голы: Мигель Терсерос, 9, Энцо Монтейро, 90

Удаления: Лукас Чавес, 19 – Франсиско Сьерральта, 55

Видео голов и обзор матча