10 июня на «Эстадио Мунисипаль дель Альто» пройдет матч 16-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сборная Боливии сыграет против сборной Чили. Поединок начнется в 23:00 по киевскому времени.

Боливия

Команда в 1994-м году в третий и пока что последний раз сыграла на чемпионате мира. Да и на Копа Америка после выхода в финал на «домашнем» высокогорье только однажды выходили в 1/4 – остальные поединки завершались выступлениями на групповом этапе. Так было и в прошлом году, причем уже в четвертый раз были на турнире сплошные поражения.

Именно после этого наставником назначили Вильегаса. Тот дебютировал с трех побед – небывалый импульс для сборной! Впрочем, уже осенью последовали крупные поражения, Аргентине и Эквадору, да и потом добавили только ничьи с Парагваем и Уругваем, уступив даже в Перу. В прошлом туре с Венесуэлой улучшения не наступило. Даже этому противнику проиграли, со счетом 0-2.

Чили

Сборная была чуть ли не лучшей как минимум на континенте в середине прошлого десятилетия: 2 победы кряду на Копа Америка, да и на мундиале в 2010-м и 2014-м Алексис Санчес и компания выходили из группы. Но потом они пропустили остальные чемпионаты мира. И уже очевидно, что нынешний цикл получился даже хуже, чем предыдущие.

Команда провалила прошлогодний Копа Америка – впервые за двадцать лет не выиграли там ни единого поединка. Побед вообще мало, но и задача сводится к борьбе хотя бы за седьмое место, так что шансы оставались долго, важно было прибавить летом. Но и играть нужно было с Аргентиной, пусть уже и вышедшей на мундиаль. Шансы были хотя бы на ничью, но все же единственный гол во встрече забил соперник.

Статистика личных встреч

Чилийцы не проигрывали пять матчей кряду. Но прошлой осенью они уступили дома 1-2.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в долгожданный успех хозяев. Гости тоже не особенно боятся высокогорья, но все же не блещут на поле давно. Рискнем поверить, что хотя бы в таких условиях принимающая команда победит (коэффициент – 1,64).