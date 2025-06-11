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ЧМ. Квалификация. Азия
Саудовская Аравия
10.06.2025 21:15 – FT 1 : 2
Австралия
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Чемпионат мира
11 июня 2025, 01:08 |
87
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Сборная Австралии вышла на чемпионат мира 2026 из отборочной группы в Азии

Австралийцы стали вторыми в группе С и вместе с Японией гарантировали себе место на мундиале

11 июня 2025, 01:08 |
87
0
Сборная Австралии вышла на чемпионат мира 2026 из отборочной группы в Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Австралии вышла на чемпионат мира 2026 по футболу.

10 июня австралийцы переиграли Саудовскую Аравию со счетом 2:1 в последнем туре группы С.

Австралия набрала 19 очков и заняла итоговое второе место в группе, что и позволило гарантировать место на мундиале. Первой в отборочной группе с 23 пунктами стала Япония.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Австралия в шестой раз вышла на ЧМ. В 2022 году соккеруз пробились в 1/8 финала чемпионата мира, где уступили Аргентине 1:2.

Из зоны Азии на ЧМ-2026 прямые путевки, помимо Австралии и Японии, также завоевали Южная Корея, Иордания, Иран и Узбекистан.

ЧМ-2026. Квалификация, зона Азии

Группа С. 10-й тур, 10 июня

Саудовская Аравия – Австралия – 1:2

Голы: Аль-Обуд, 19 – Меткалф, 42, Дьюк, 48

Группа C Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Япония 10 7 2 1 30 - 3 23
2 Австралия 10 5 4 1 16 - 7 19
3 Саудовская Аравия 10 3 4 3 7 - 8 13
4 Индонезия 10 3 3 4 9 - 20 12
5 Китай 10 3 0 7 7 - 20 9
6 Бахрейн 10 1 3 6 5 - 16 6
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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