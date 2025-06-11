Сборная Австралии вышла на чемпионат мира 2026 из отборочной группы в Азии

Сборная Австралии вышла на чемпионат мира 2026 по футболу.

10 июня австралийцы переиграли Саудовскую Аравию со счетом 2:1 в последнем туре группы С.

Австралия набрала 19 очков и заняла итоговое второе место в группе, что и позволило гарантировать место на мундиале. Первой в отборочной группе с 23 пунктами стала Япония.

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Австралия в шестой раз вышла на ЧМ. В 2022 году соккеруз пробились в 1/8 финала чемпионата мира, где уступили Аргентине 1:2.

Из зоны Азии на ЧМ-2026 прямые путевки, помимо Австралии и Японии, также завоевали Южная Корея, Иордания, Иран и Узбекистан.

ЧМ-2026. Квалификация, зона Азии

Группа С. 10-й тур, 10 июня

Саудовская Аравия – Австралия – 1:2

Голы: Аль-Обуд, 19 – Меткалф, 42, Дьюк, 48