Сборная Австралии вышла на чемпионат мира 2026 из отборочной группы в Азии
Австралийцы стали вторыми в группе С и вместе с Японией гарантировали себе место на мундиале
Сборная Австралии вышла на чемпионат мира 2026 по футболу.
10 июня австралийцы переиграли Саудовскую Аравию со счетом 2:1 в последнем туре группы С.
Австралия набрала 19 очков и заняла итоговое второе место в группе, что и позволило гарантировать место на мундиале. Первой в отборочной группе с 23 пунктами стала Япония.
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Австралия в шестой раз вышла на ЧМ. В 2022 году соккеруз пробились в 1/8 финала чемпионата мира, где уступили Аргентине 1:2.
Из зоны Азии на ЧМ-2026 прямые путевки, помимо Австралии и Японии, также завоевали Южная Корея, Иордания, Иран и Узбекистан.
ЧМ-2026. Квалификация, зона Азии
Группа С. 10-й тур, 10 июня
Саудовская Аравия – Австралия – 1:2
Голы: Аль-Обуд, 19 – Меткалф, 42, Дьюк, 48
|Группа C
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Япония
|10
|7
|2
|1
|30 - 3
|23
|2
|Австралия
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|3
|Саудовская Аравия
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|4
|Индонезия
|10
|3
|3
|4
|9 - 20
|12
|5
|Китай
|10
|3
|0
|7
|7 - 20
|9
|6
|Бахрейн
|10
|1
|3
|6
|5 - 16
|6
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