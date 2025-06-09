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ЧМ. Квалификация. Азия
Саудовская Аравия
10.06.2025 21:15 - : -
Австралия
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Чемпионат мира
09 июня 2025, 20:28 |
38
0

Саудовская Аравия – Австралия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 10 июня в 21:15 по Киеву

09 июня 2025, 20:28 |
38
0
Саудовская Аравия – Австралия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 10 июня, состоится игра 3-го этапа квалификации на чемпионат мира в Азии между Саудовской Аравией и Австралией. По Киеву поединок начнется в 21:15.

Саудовская Аравия

Получить прямую путевку на чемпионат мира у команды уже практически нет шансов – для этого нужно обыгрывать Австралию с разницей минимум 9 мячей. Если этого не произойдет, команду ждет четвертый этап, участие в котором уже математически гарантировано (Саудовская Аравия уж точно не опустится ниже 4-го места в группе С).

Австралия

После 9 игр коллектив имеет на своем счету 16 очков – теперь даже проигрыш с разницей меньше 8 голов позволит Австралии получить прямую путевку на чемпионат мира, ведь в таком случае Саудовская Аравия уже не сможет обойти ее в турнирной таблице. До этого участие в ЧМ в группе С себе обеспечила Япония.

Личные встречи

Личная встреча между командами в первом круге отбора завершилась вничью 0:0. Всего в истории коллективы встречались 9 раз – 4 победы Австралии, 2 выигрыша саудитов и 3 ничьи.

Интересные факты

  • Только Япония пропустила меньше голов (3), чем Австралия и Саудовская Аравия среди всех команд отбора – у обоих коллективов по 6 пропущенных мячей.
  • За 9 матчей третьего этапа квалификации Австралия потерпела только 1 поражение – в игре против Бахрейна в 1 туре.
  • Только Бахрейн забил меньше голов (5), чем Саудовская Аравия на 3 этапе отбора.

Возможные стартовые составы

Саудовская Аравия: Аль-Акиди – Абдулрахман, Кадеш, Тамбакти, Майраши – Аль-Ювайр, Аль-Йохани, Канно – Аль-Давсаври, Аль-Бурайкан, Яхья

Австралия: Райан – Берджесс, Дегенек, Чиркати – Бехич, Тиг, О'Нилл, Миллер – Меткаф, Бойл – Борелло

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.51.

Прогноз Sport.ua
Саудовская Аравия
10 июня 2025 -
21:15
Австралия
Тотал меньше 2.5 1.51 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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