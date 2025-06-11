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Уругвай
11.06.2025 02:00 – FT 2 : 0
Венесуэла
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Чемпионат мира
11 июня 2025, 12:13 |
49
0

Уругвай – Венесуэла – 2:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке

11 июня 2025, 12:13 |
49
0
Уругвай – Венесуэла – 2:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Уругвая

В среду, 11 июня, состоялся матч 16-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Уругвая и Венесуэлой.

Встречу принимал «Эстадио Центарио» в Монтвидео.

Хозяева поля доминировали на протяжении всего матча и победили благодаря голам Агирре и Аркаскаеты.

В турнирной таблице Уругвай финишировал 4-м, набрав 24 баллам. Венесуэла с 18 очками осталась 7-й.

Отбор на чемпионат мира в Южной Америке. 16-й тур

Уругвай – Венесуэла – 2:0

Голы: Агирре, 43, Аркаскаета, 47

Видеообзор матча:

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Джорджиан Де Арраскаэта (Уругвай).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Агирре (Уругвай).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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