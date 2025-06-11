Уругвай – Венесуэла – 2:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча

В среду, 11 июня, состоялся матч 16-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Уругвая и Венесуэлой.

Встречу принимал «Эстадио Центарио» в Монтвидео.

Хозяева поля доминировали на протяжении всего матча и победили благодаря голам Агирре и Аркаскаеты.

В турнирной таблице Уругвай финишировал 4-м, набрав 24 баллам. Венесуэла с 18 очками осталась 7-й.

Отбор на чемпионат мира в Южной Америке. 16-й тур

Уругвай – Венесуэла – 2:0

Голы: Агирре, 43, Аркаскаета, 47

Видеообзор матча: