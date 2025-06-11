Чемпионат мира11 июня 2025, 12:13 |
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Уругвай – Венесуэла – 2:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 16-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке
11 июня 2025, 12:13 |
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В среду, 11 июня, состоялся матч 16-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Уругвая и Венесуэлой.
Встречу принимал «Эстадио Центарио» в Монтвидео.
Хозяева поля доминировали на протяжении всего матча и победили благодаря голам Агирре и Аркаскаеты.
В турнирной таблице Уругвай финишировал 4-м, набрав 24 баллам. Венесуэла с 18 очками осталась 7-й.
Отбор на чемпионат мира в Южной Америке. 16-й тур
Уругвай – Венесуэла – 2:0
Голы: Агирре, 43, Аркаскаета, 47
Видеообзор матча:
События матча
47’
ГОЛ ! Мяч забил Джорджиан Де Арраскаэта (Уругвай).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Агирре (Уругвай).
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