Уругвай – Венесуэла. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Матч начнется 11 июня в 2:00 по киевскому времени
11 июня на «Эстадио Сентенарио» пройдет матч 16-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сборная Уругвая сыграет против сборной Венесуэлы. Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.
Уругвай
Команда принимала участие в четырех кряду мундиалях. Но на прошлый и выбиралась тяжело, и в Катаре в итоге не вышла из группы. Исправлять положение позвали Бьелсу. Тот вроде бы прекрасно начинал: и в квалификации был уверенный старт, и на Копа Америка вырвали третье место. Но там же футболисты устроили драку с болельщиками противника, за что получили длительную дисквалификацию. Еще и Луис Суарес, многолетний лидер, после завершения карьеры публично раскритиковал стиль наставника.
Все это аукалось сборной долго. По сути, получилось обыграть только сдавших колумбийцев, впрочем, в основном заканчивая ничьими. В прошлом туре в Парагвае и вовсе получился провал. Против не самого статусного, но набравшего форму соперника закончили поражением 0-2.
Венесуэла
Сборная считается вечным, историческим аутсайдером латиноамериканского футбола. Она ведь так и не дебютировала пока на чемпионатах мира! Казалось, что это могло случиться сейчас. Ведь в отборе стартовали с одного поражения в шести матчах позапрошлого года, а на Копа Америка и вовсе выиграли все три поединка в своей группе... Но потом уступили Канаде, по пенальти, и эта осечка будто разрушила уверенность в себе.
После возобновления отбора на мундиаль команда максимум брала ничьи и часто проигрывала. И только в марте, принимая Перу, вымучила дома 1-0. Там же играя в июне с Боливией, своим соперником в споре за 7-е место, получилось добиться важной победы, причем с уверенным счетом 2-0.
Статистика личных встреч
В пяти последних поединках были или нулевые ничьи (трижды), или уверенные победы уругвайцев (дважды, 3-0 и 4-1).
Прогноз
Букмекерские конторы ждут легкой победы хозяев, но те в затяжном кризисе, ну а гости приедут отстаивать нулевую ничью. Ставим на то, что тут все закончится с «тотал меньше 2,5 голов» (коэффициент – 1,62).
02:00
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