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11.06.2025 02:00 - : -
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10 июня 2025, 06:05 | Обновлено 10 июня 2025, 07:09
78
0

Уругвай – Венесуэла. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 11 июня в 2:00 по киевскому времени

10 июня 2025, 06:05 | Обновлено 10 июня 2025, 07:09
78
0
Уругвай – Венесуэла. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

11 июня на «Эстадио Сентенарио» пройдет матч 16-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сборная Уругвая сыграет против сборной Венесуэлы. Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Уругвай

Команда принимала участие в четырех кряду мундиалях. Но на прошлый и выбиралась тяжело, и в Катаре в итоге не вышла из группы. Исправлять положение позвали Бьелсу. Тот вроде бы прекрасно начинал: и в квалификации был уверенный старт, и на Копа Америка вырвали третье место. Но там же футболисты устроили драку с болельщиками противника, за что получили длительную дисквалификацию. Еще и Луис Суарес, многолетний лидер, после завершения карьеры публично раскритиковал стиль наставника.

Все это аукалось сборной долго. По сути, получилось обыграть только сдавших колумбийцев, впрочем, в основном заканчивая ничьими. В прошлом туре в Парагвае и вовсе получился провал. Против не самого статусного, но набравшего форму соперника закончили поражением 0-2.

Венесуэла

Сборная считается вечным, историческим аутсайдером латиноамериканского футбола. Она ведь так и не дебютировала пока на чемпионатах мира! Казалось, что это могло случиться сейчас. Ведь в отборе стартовали с одного поражения в шести матчах позапрошлого года, а на Копа Америка и вовсе выиграли все три поединка в своей группе... Но потом уступили Канаде, по пенальти, и эта осечка будто разрушила уверенность в себе.

После возобновления отбора на мундиаль команда максимум брала ничьи и часто проигрывала. И только в марте, принимая Перу, вымучила дома 1-0. Там же играя в июне с Боливией, своим соперником в споре за 7-е место, получилось добиться важной победы, причем с уверенным счетом 2-0.

Статистика личных встреч

В пяти последних поединках были или нулевые ничьи (трижды), или уверенные победы уругвайцев (дважды, 3-0 и 4-1).

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы хозяев, но те в затяжном кризисе, ну а гости приедут отстаивать нулевую ничью. Ставим на то, что тут все закончится с «тотал меньше 2,5 голов» (коэффициент – 1,62).

Прогноз Sport.ua
Уругвай
11 июня 2025 -
02:00
Венесуэла
Тотал меньше – 2,5 голов 1,62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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