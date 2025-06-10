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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Перу
11.06.2025 04:30 - : -
Эквадор
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Чемпионат мира
10 июня 2025, 18:35 |
31
0

Перу – Эквадор. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч состоится 11 июня в 4:30 по киевскому времени

10 июня 2025, 18:35 |
31
0
Перу – Эквадор. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
FIFA

11 июня на "Эстадио Насьональ де Лима" пройдет матч 16-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сборная Перу сыграет против сборной Эквадора. Поединок начнется в 04:30 по киевскому времени.

Перу

Команда в 2018-м году вернулась на чемпионат мира – впервые с 1982-го года. Мог быть и второй мундиаль кряду, но тогда латиноамериканцы по пенальти уступили в межконтинентальном плей-офф. Вот только лидеры того поколения или закончили, или безвозвратно постарели (капитану, Герреро, уже 41!), а новых таких же сильных футболистов нет.

Сейчас сборная скатывается снова до уровня аутсайдера, пусть и способного иногда на сенсации. На прошлогодней Копа Америка так за три матча ее футболисты ни разу не забили и не имели шансов выйти в плей-офф. В отборе остается одна борьба: за то, чтоб не стать совсем уж последним. В прошлом туре в Колумбии получилось не пропустить, что вылилось в нулевую ничью.

Эквадор

Сборная нынешний цикл проходит, получив «флешбек" с прошлого. Тогда было успешно проведено квалификацию, но возвращение за чемпионат мира могло не состояться: одного из футболистов натурализировали по фальшивым документам. Но с учетом того, что он сам их подделал, все же позволили остальным сыграть в Катаре (к слову, неудачно), но "отминусовали" три очка с уже следующего отбора.

Тот штраф уже компенсировали осенью позапрошлого года. И в целом провели хорошо эти годы, создав проблемы Аргентине в плей-офф Копа Америка (выручил тогда фаворита Эмилиано Мартинес, снова выигравший серию пенальти) и отставая только от нее в квалификации. В прошлом туре, принимая Бразилию, сумели выдать против номинального фаворита нулевую ничью. Впрочем, это еще приблизило к выходу на чемпионат мира.

Статистика личных встреч

В сентябре, после двух ничьих кряду, эквадорцы наконец-то победили этого соперника.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару достаточно равной по силам. Но все же гости выглядят солиднее, так что ставим на то, что тут они выиграют, но с подстраховкой в виде "нулевой" форе (коэффициент - 1,89).

Прогноз Sport.ua
Перу
11 июня 2025 -
04:30
Эквадор
Победа Эквадора с нулевой форой 1,89 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Источник. После отказа Раньери Италия остановилась на одном кандидате
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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