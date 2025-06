Канте может сыграть на клубном ЧМ. Аль-Хиляль ведет переговоры об аренде

«Аль-Хиляль» хочет усилиться перед стартом клубного чемпионата мира. Команда намерена арендовать у «Аль-Иттихада» французского полузащитника Н’Голо Канте.

Переговоры между двумя клубами из Саудовской Аравии уже начались. Об этом сообщает авторитетный журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

Н’Голо Канте перешел в Аль-Иттихад в 2023 году. В сезоне 2024/25 провел за клуб 35 матчей во всех турнирах. Забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 34-летнего француза в 5 миллионов евро.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля. На групповом этапе «Аль-Хиляль» встретится с мадридским «Реалом», мексиканской «Пачукой» и австрийским «Зальцбургом».

Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира.

🚨 EXCL: Al-Hilal in talks to sign N’Golo Kante from Al-Ittihad for #FIFAClubWorldCup. Dialogue over 34yo midfielder moving from #AlHilal to #AlIttihad on short-term loan ahead of competition. No agreement so far but optimism deal can happen @TheAthleticFC https://t.co/mL7mdsMWw7