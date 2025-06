Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира

Мадридский «Реал» 18 июня матчем против саудовского клуба «Аль-Хиляль» стартует на клубном чемпионате мира по футболу 2025.

Королевский клуб определился с составом, который поедет в США на турнир. В предварительной заявке «галактикос» есть и украинский вратарь Андрей Лунин, который напрямую полетит в США на турнир после матчей сборной Украины в Канаде.

Среди голкиперов «Реала» на турнир в США поедут Тибо Куртуа и Фран Гарсия. В заявке также присутствуют и звездные новички клуба Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд.

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

🚨 Real Madrid's squad for FIFA Club World Cup, barring any last minute changes:



1: Courtois

2: Carvajal

3: Militão

4: Alaba

5: Bellingham

6: Camavinga

7: Viní Jr.

8: Valverde

9: Mbappé

10: Modrić

11: Rodrygo

12*: Alexander-Arnold

13: Lunin

14: Tchouaméni

15: Güler

16: Endrick… pic.twitter.com/DX21S5Dk40