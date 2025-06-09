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  4. Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
Испания
09 июня 2025, 19:56 |
1798
2

Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира

Украинский вратарь попадет в заявку «бланкос» на этот турнир

09 июня 2025, 19:56 |
1798
2
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» 18 июня матчем против саудовского клуба «Аль-Хиляль» стартует на клубном чемпионате мира по футболу 2025.

Королевский клуб определился с составом, который поедет в США на турнир. В предварительной заявке «галактикос» есть и украинский вратарь Андрей Лунин, который напрямую полетит в США на турнир после матчей сборной Украины в Канаде.

Среди голкиперов «Реала» на турнир в США поедут Тибо Куртуа и Фран Гарсия. В заявке также присутствуют и звездные новички клуба Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд.

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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заявка клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид Андрей Лунин
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 2
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Сергей Литвиненко
Давай Андрюша , ещё один кубок,в наших командах такое и не снится,все мировые трофеи соберёшь!
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+1
ivankondrat96
У Алонсо буде шанс виграти перший свій трофей як тренер Реала. 
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