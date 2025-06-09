Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
Украинский вратарь попадет в заявку «бланкос» на этот турнир
Мадридский «Реал» 18 июня матчем против саудовского клуба «Аль-Хиляль» стартует на клубном чемпионате мира по футболу 2025.
Королевский клуб определился с составом, который поедет в США на турнир. В предварительной заявке «галактикос» есть и украинский вратарь Андрей Лунин, который напрямую полетит в США на турнир после матчей сборной Украины в Канаде.
Среди голкиперов «Реала» на турнир в США поедут Тибо Куртуа и Фран Гарсия. В заявке также присутствуют и звездные новички клуба Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд.
В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
🚨 Real Madrid's squad for FIFA Club World Cup, barring any last minute changes:— Madrid Zone (@theMadridZone) June 9, 2025
1: Courtois
2: Carvajal
3: Militão
4: Alaba
5: Bellingham
6: Camavinga
7: Viní Jr.
8: Valverde
9: Mbappé
10: Modrić
11: Rodrygo
12*: Alexander-Arnold
13: Lunin
14: Tchouaméni
15: Güler
16: Endrick… pic.twitter.com/DX21S5Dk40
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