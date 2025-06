Сколько командных трофеев имеет Криштиану Роналду?

В финальном матче Лиги Наций сборная Португалии победила сборную Испании со счетом 2:2 (5:3 – по пен.).

Криштиану Роналду выиграл свой 35-й командный трофей в карьере.

Сборная Португалии:

2 – Лига Наций

1 – Чемпионат Европы

«Реал»:

4 – Лига чемпионов

3 – Клубный чемпионат мира

3 – Суперкубок УЕФА

2 – Ла Лига

2 – Кубок Испании

2 – Суперкубок Испании

«Манчестер Юнайтед»:

3 – АПЛ

2 – Кубок Лиги

1 – Лига чемпионов

1 – Кубок Англии

1 – Суперкубок Англии

1 – Клубный чемпионат мира

«Ювентус»:

2 – Серия А

2 – Суперкубок Италии

1 – Кубок Италии

«Спортинг»:

1 – Суперкубок Португалии

«Аль-Наср»:

1 – Арабский Кубок чемпионов

