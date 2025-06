Роберто Мартинес выиграл свой первый трофей с 2013 года.

2013 – «Уиган», Кубок Англии

2025 – Португалия, Лига Наций

Нуну Мендеш (Португалия) признан лучшим игроком турнира.

2018/19 – Бернарду Силва (Португалия)

2020/21 – Серхио Бускетс (Испания)

2022/23 – Родри (Испания)

2024/25 – Нуну Мендеш (Португалия)

8 игроков сборной Португалии выиграли Лигу Наций 2 раза: Нельсон Семеду, Рубен Диаш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силву, Рубен Невеш, Криштиану Роналду, Жозе Са и Диогу Жота.

Сборная Португалии никогда не выигрывала трофеи прежде, чем Криштиану Роналду начал выступать за сборную (за 75 лет). Из Криштиану Роналду португальцы выиграли уже 3 титула (за 22 года).

🏆 🇪🇸 Roberto Martinez wins his FIRST trophy as a manager in 12 years—2025 Nations League with Portugal.



🌟 His last trophy as a manager was the FA Cup with Wigan in 2012/13. #NationsLeague pic.twitter.com/H3kwC67Xza