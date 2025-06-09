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Лига наций
09 июня 2025, 07:24 | Обновлено 09 июня 2025, 07:38
572
0

«Все в порядке». Пресс-конференция де ла Фуэнте после фиала Лиги наций

Испанский тренер дал несколько комментариев

09 июня 2025, 07:24 | Обновлено 09 июня 2025, 07:38
572
0
«Все в порядке». Пресс-конференция де ла Фуэнте после фиала Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте дал пресс–конференцию поле финала Лиги наций, в котором его команда уступила Португалии в серии пенальти со счетом 5:3 (2:2 в основное и дополнительное время):

«Детали действительно играют важную роль, и это была игра, которая, как мне кажется, была очень сбалансированной, но когда мы подходили к концу дополнительного времени, я думал, что мы сделали достаточно, чтобы избежать пенальти. К сожалению, именно это и решило исход матча, и в тот вечер они оказались чуть лучше и эффективнее в серии».

«Я хотел оценить то, чего они достигли, и признать гордость, которую мы испытываем, работая с ними каждый день, и продолжать идти по этому пути. Я уверен, что в будущем мы добьемся многого. Не всегда можно победить, но важно быть там, а эта команда всегда готова к этому».

«Вратарь угадал, в какую сторону пойдет Мората. Не все игроки хотят пробивать пенальти, но все мои пробивали. Альваро – настоящий чемпион, и мне очень жаль, что он промахнулся, но все в порядке. Я сказал ему, чтобы он пробил, но он промахнулся».

«Португальские игроки сказали, что мы – лучшая команда, с которой они встречались, но нам противостояла великолепная португальская команда. Мы хотели завладеть инициативой, и если бы мы не пропустили второй гол, возможно, мы бы говорили о чем–то другом. Обе команды показали отличный уровень. Футбол не знает справедливого и несправедливого, нужно забивать пенальти. Вы должны выиграть игру. Португалия была отличной сборной сегодня».

«Не думаю, что нам нужно было лучше распоряжаться мячом, нет. Нам также не хватало эффективности – у нас было несколько великолепных комбинаций, голевых моментов и отрезков хорошей игры. Думаю, мы продемонстрировали огромную трудовую этику, и нам остается только смириться с тем, что в этот вечер они выиграли, а мы нет».

«Мы старались сделать достаточно, чтобы выиграть игру. Когда мы забили, они отбились, и я хочу поздравить Португалию, это отличная команда. Они были очень сильны перед воротами, а когда мы забили, они ответили тем же. В любом случае я горжусь своей командой и тем, как игроки работали».

«Мне нравится, что мы находимся в положении, позволяющем побеждать, – хорошо ценить такой успех, независимо от того, достигаешь ты конечной цели или нет. Чтобы оказаться здесь, нужно все делать правильно, и Португалия это сделала, но мы оба были в состоянии победить, и я убежден, что мы всегда будем в таком положении. Если мы будем продолжать в том же духе, то добьемся своего».

Ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду стал рекордсменом Лиги Наций.

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Даниил Кирияка Источник: УЕФА
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