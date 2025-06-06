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Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2025, 00:14 |
223
0

Где смотреть онлайн матч Канада – Украина

Поединок пройдет 7 июня в 22:30 по киевскому времени

06 июня 2025, 00:14 |
223
0
Где смотреть онлайн матч Канада – Украина
УАФ

В субботу, 7 июня, состоится матч международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады проведет матч против Украины.

Поединок состоится на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало встречи запланировано на 22:30 по киевскому времени.

В турнире Canadian Shield 2025 также участвуют команда Новой Зеландии и сборная Кот-д'Ивуара. Украинцы сыграют против Новой Зеландии 11 июня.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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