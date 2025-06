Аль-Хиляль сделал огромное предложение Наполи по трансферу топ-форварда

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» ведет переговоры о трансфере нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клуб из Эр-Рияда подал официальный запрос итальянскому гранду. Предложение составляет €65 млн фиксированной суммы плюс €5 млн в виде бонусов.

Теперь все зависит от решения «Наполи», которому принадлежит контракт 26-летнего форварда. Игроку, по информации журналистов, предлагают крайне привлекательные финансовые условия. Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» уже согласовал с Осимхеном условия трехлетнего контракта.

Нападающий сборной Нигерии прошлый сезон провел в аренде в Турции, где блестяще выступил, став чемпионом с «Галатасараем»: 26 голов и 5 результативных передач в 30 матчах Суперлиги.

Если сделка состоится, это станет одним из крупнейших переходов в истории саудовского футбола. «Аль-Хиляль» финишировал вторым в чемпионате и получил путевку в Лигу чемпионов Азии.

