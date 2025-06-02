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  4. Аль-Хиляль согласовал 3-летний контракт с топ-форвардом Наполи
Саудовская Аравия
02 июня 2025, 23:11 |
929
2

Аль-Хиляль согласовал 3-летний контракт с топ-форвардом Наполи

Виктор Осимхен близок к переезду в Саудовскую Аравию

02 июня 2025, 23:11 |
929
2
Аль-Хиляль согласовал 3-летний контракт с топ-форвардом Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Серебряный призер саудовской Про-лиги-2024/25 «Аль-Хиляль» в ближайшее время может усилиться топовым форвардом из Европы.

По информации журналиста Абдуллы Аль-Хунаяна, саудовский клуб согласовал все детали трехлетнего контракта с 26-летним центрфорвардом сборной Нигерии Виктором Осимхеном.

Сезон-2024/25 Осимхен на правах аренды отыграл в Турции за «Галатасарай», где отличился 26 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 30 поединках Суперлиги.

Впрочем, контракт Осимхена до сих пор принадлежит «Наполи», поэтому именно с этим клубом «Аль-Хилялю» и предстоит решать вопрос о компенсации за форварда.

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Виктор Осимхен Галатасарай Наполи Аль-Хиляль трансферы трансферы Серии A
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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GroundUnder
Молодец, Виктор
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Artem_Ponomar
ну в такому віці точно не треба переходити до саудитів, ще не так давно був в топ 10 претендентів на золотий м'яч
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0
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