Аль-Хиляль согласовал 3-летний контракт с топ-форвардом Наполи
Виктор Осимхен близок к переезду в Саудовскую Аравию
Серебряный призер саудовской Про-лиги-2024/25 «Аль-Хиляль» в ближайшее время может усилиться топовым форвардом из Европы.
По информации журналиста Абдуллы Аль-Хунаяна, саудовский клуб согласовал все детали трехлетнего контракта с 26-летним центрфорвардом сборной Нигерии Виктором Осимхеном.
Сезон-2024/25 Осимхен на правах аренды отыграл в Турции за «Галатасарай», где отличился 26 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 30 поединках Суперлиги.
Впрочем, контракт Осимхена до сих пор принадлежит «Наполи», поэтому именно с этим клубом «Аль-Хилялю» и предстоит решать вопрос о компенсации за форварда.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Ворскла» может так и не стартовать в Первой лиге в следующем сезоне
Промоутер выделил Наою Иноуэ