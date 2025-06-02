Аль-Хиляль согласовал 3-летний контракт с топ-форвардом Наполи

Серебряный призер саудовской Про-лиги-2024/25 «Аль-Хиляль» в ближайшее время может усилиться топовым форвардом из Европы.

По информации журналиста Абдуллы Аль-Хунаяна, саудовский клуб согласовал все детали трехлетнего контракта с 26-летним центрфорвардом сборной Нигерии Виктором Осимхеном.

Сезон-2024/25 Осимхен на правах аренды отыграл в Турции за «Галатасарай», где отличился 26 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 30 поединках Суперлиги.

Впрочем, контракт Осимхена до сих пор принадлежит «Наполи», поэтому именно с этим клубом «Аль-Хилялю» и предстоит решать вопрос о компенсации за форварда.