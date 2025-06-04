Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 01:53 |
80
0

Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»

Экс-тренер главной команды страны – о натурализации игроков

04 июня 2025, 01:53 |
80
0
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
УАФ. Олег Блохин

Бывший тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Олег Блохин высказался о натурализации игроков.

«Поддерживал ли я идею натурализации игроков? Нет. Перед чемпионатом мира мне предлагали какого-то футболиста из Канады, я сказал им: вы мне хотя бы паспорт покажите, что он украинец! А еще один хотел продвинуть своего сына в сборную. Не помню уже, как его фамилия», – сказал Блохин.

Ранее бывший тренер киевского «Динамо» Олег Блохин прокомментировал свою работу в клубе, а также рассказал о своем увольнении.

По теме:
ФОТО. Роскошный отдых жены футболиста сборной Украины. На Мальдивах
ВИДЕО. Какой подарок получил Ребров на свой день рождения в сборной Украины
ФОТО. Сборная Украины прибыла на турнир в канадский город Торонто
Олег Блохин сборная Украины по футболу натурализация
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с тренером Симоне Индзаги
Футбол | 03 июня 2025, 19:25 13
ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с тренером Симоне Индзаги
ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с тренером Симоне Индзаги

Миланский клуб будет искать нового наставника

Таиланд – Индия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 04 июня 2025, 01:02 1
Таиланд – Индия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Таиланд – Индия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 4 июня в 15:30 по Киеву

Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 03.06.2025, 09:12
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Теннис | 03.06.2025, 12:30
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Футбол | 03.06.2025, 07:40
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
02.06.2025, 03:48
Бокс
МЕССИ: «Я не решился посмотреть ему в лицо. Знал, что он сделал»
МЕССИ: «Я не решился посмотреть ему в лицо. Знал, что он сделал»
02.06.2025, 00:21 1
Футбол
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
02.06.2025, 06:23 50
Футбол
Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу
Кудровка опубликовала официальные извинения после выхода в Премьер-лигу
02.06.2025, 07:19 13
Футбол
Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025
Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025
03.06.2025, 16:16 63
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
02.06.2025, 09:03 11
Бокс
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
02.06.2025, 08:21 19
Бокс
Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира
Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира
02.06.2025, 01:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем