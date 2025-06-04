Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»

Бывший тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Олег Блохин высказался о натурализации игроков.

«Поддерживал ли я идею натурализации игроков? Нет. Перед чемпионатом мира мне предлагали какого-то футболиста из Канады, я сказал им: вы мне хотя бы паспорт покажите, что он украинец! А еще один хотел продвинуть своего сына в сборную. Не помню уже, как его фамилия», – сказал Блохин.

Ранее бывший тренер киевского «Динамо» Олег Блохин прокомментировал свою работу в клубе, а также рассказал о своем увольнении.