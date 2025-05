Бывшему футболисту Шахтера предложили остаться в итальянской Серии А

Итальянская «Фиорентина» предложила бразильскому защитнику Додо продлить контракт до 2030 года. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Николо Скира.

Контракт 26-летнего футболиста истекает в июне 2027 года, однако клуб Серии А намерен сохранить легионера в составе, так как доволен его выступлениями. В текущем сезоне бразилец провел 46 матчей во всех турнирах, в которых отдал шесть результативных передач.

Додо сообщил клубу, что даст окончательный ответ через несколько дней. Защитник выступал за донецкий «Шахтер» с 2018 по 2022 год (с перерывами). В Италию бразилец перебрался из донецкого клуба за 15,4 млн евро.

В нынешнем сезоне «Фиорентина» набрала 65 баллов и сумела занять шестое место в турнирной таблице, которое позволит команде в кампании 2025/26 выступать в Лиге конференций.

