Со времен Фергюсона. Легендарный игрок Манчестер Юнайтед завершил карьеру

Легендарный защитник английского «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

37-летний футболист является воспитанником «красных дьяволов» – играл в клубе с 2006 по 2015 год, потом вернулся в 2023-м. В составе «Манчестер Юнайтед» Эванс выиграл з чемпионата Англии, Кубок Англии, 2 Кубка английской лиги, 3 Суперкубка Англии, Клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов.

Также имеет опыт выступлений в составе «Сандерленда», «Лестера», «Вест Бромвича» и бельгийского «Антверпена». Джонния был последним игроком в нынешнем составе команды, который играл под руководством легендарного сера Алекса Фергюсона.

Эванс провел 541 матч на профессиональном уровне, в которых забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. Защитник 241 раз появлялся на поле в футболке «Манчестер Юнайтед» (восемь забитых мячей и семь ассистов).

🚨 Official: Jonny Evans 𝐫𝐞𝐭𝐢𝐫𝐞𝐬 from professional football after leaving United ❤️👋🏻



