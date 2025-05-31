Со времен Фергюсона. Легендарный игрок Манчестер Юнайтед завершил карьеру
Джонни Эванс провел 541 матч в своей карьере и выиграл больше десяти трофеев
Легендарный защитник английского «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
37-летний футболист является воспитанником «красных дьяволов» – играл в клубе с 2006 по 2015 год, потом вернулся в 2023-м. В составе «Манчестер Юнайтед» Эванс выиграл з чемпионата Англии, Кубок Англии, 2 Кубка английской лиги, 3 Суперкубка Англии, Клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов.
Также имеет опыт выступлений в составе «Сандерленда», «Лестера», «Вест Бромвича» и бельгийского «Антверпена». Джонния был последним игроком в нынешнем составе команды, который играл под руководством легендарного сера Алекса Фергюсона.
Эванс провел 541 матч на профессиональном уровне, в которых забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. Защитник 241 раз появлялся на поле в футболке «Манчестер Юнайтед» (восемь забитых мячей и семь ассистов).
🚨 Official: Jonny Evans 𝐫𝐞𝐭𝐢𝐫𝐞𝐬 from professional football after leaving United ❤️👋🏻— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2025
🏆 x4 Community Shield
🏆 x3 Premier League
🏆 x2 Football League Cup
🏆 x1 Champions League
🏆 x1 FA Cup
🏆 x1 Club World Cup pic.twitter.com/v9nHhh8EpI
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