Легендарный Индзаги возглавит команду из второго итальянского дивизиона

Главный тренер «Пизы», легенда итальянского футбола Филиппо Индзаги покинет свою должность и уже нашел новый клуб, в котором продолжит свою карьеру.

51-летний специалист вывел «Пизу» со второго места Серии B в элитный дивизион чемпионата Италии, но следующий сезон снова проведе во второй по силе лиге.

Авторитетный инсайдер Николо Скира сообщил, что Индзаги договорился с нынешним клубом о расторжении контракта. Бывший форвард подпишет соглашение на три года с «Палермо», который занял восьмое место в Серии B – клуб не сумел завоевать повышение в классе.

За время тренерской карьеры Индзаги возглавлял многие итальянские команды, в том числе «Милан», «Венецию» и «Болонью». За время карьеры игрока легендарный итальянец становился чемпионом мира и дважды побеждал в Лиге чемпионов.

