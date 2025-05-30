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Италия
30 мая 2025, 22:25 |
565
0

Легендарный Индзаги возглавит команду из второго итальянского дивизиона

Филиппо вывел «Пизу» в Серию А, теперь попробует поднять и «Палермо»

30 мая 2025, 22:25 |
565
0
Легендарный Индзаги возглавит команду из второго итальянского дивизиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппо Индзаги

Главный тренер «Пизы», легенда итальянского футбола Филиппо Индзаги покинет свою должность и уже нашел новый клуб, в котором продолжит свою карьеру.

51-летний специалист вывел «Пизу» со второго места Серии B в элитный дивизион чемпионата Италии, но следующий сезон снова проведе во второй по силе лиге.

Авторитетный инсайдер Николо Скира сообщил, что Индзаги договорился с нынешним клубом о расторжении контракта. Бывший форвард подпишет соглашение на три года с «Палермо», который занял восьмое место в Серии B – клуб не сумел завоевать повышение в классе.

За время тренерской карьеры Индзаги возглавлял многие итальянские команды, в том числе «Милан», «Венецию» и «Болонью». За время карьеры игрока легендарный итальянец становился чемпионом мира и дважды побеждал в Лиге чемпионов.

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Николай Титюк Источник: Николо Скира
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