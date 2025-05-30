Легендарный Индзаги возглавит команду из второго итальянского дивизиона
Филиппо вывел «Пизу» в Серию А, теперь попробует поднять и «Палермо»
Главный тренер «Пизы», легенда итальянского футбола Филиппо Индзаги покинет свою должность и уже нашел новый клуб, в котором продолжит свою карьеру.
51-летний специалист вывел «Пизу» со второго места Серии B в элитный дивизион чемпионата Италии, но следующий сезон снова проведе во второй по силе лиге.
Авторитетный инсайдер Николо Скира сообщил, что Индзаги договорился с нынешним клубом о расторжении контракта. Бывший форвард подпишет соглашение на три года с «Палермо», который занял восьмое место в Серии B – клуб не сумел завоевать повышение в классе.
За время тренерской карьеры Индзаги возглавлял многие итальянские команды, в том числе «Милан», «Венецию» и «Болонью». За время карьеры игрока легендарный итальянец становился чемпионом мира и дважды побеждал в Лиге чемпионов.
Pippo #Inzaghi is getting closer to #Palermo as new coach. Agreement in principle for a contract until 2028. Palermo and Inzaghi will talk with Pisa for the termination of the contract. #transfers https://t.co/RhC8gfgygb— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 30, 2025
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