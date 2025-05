ОФИЦИАЛЬНО. Герой Болоньи подписал новый контракт с клубом

Итальянский тренер Винченцо Итальяно официально заключил новый контракт с «Болоньей».

По информации пресс-службы клуба, стороны подписали договор до лета 2027 года.

«Я счастлив продолжить наш путь: нас ждет много интересных соревнований и еще не достигнутые цели, к которым мы идем все вместе. Увидимся в июле - заряжены как никогда!», – сказал Винченцо.

Итальяно присоединился к клубу в начале сезона 2024/25. Вместе с «Болоньей» тренер провел 51 матч и занял девятое место в Серии А. За год в клубе Винченцо удалось выиграть Кубок Италии, обыграв в финале «Милан» (1:0).

Vincenzo Italiano is here to stay ✍️❤️💙#WeAreOne