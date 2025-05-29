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Италия
29 мая 2025, 15:11 | Обновлено 29 мая 2025, 15:12
259
0

ОФИЦИАЛЬНО. Герой Болоньи подписал новый контракт с клубом

Винченцо Итальяно продолжит свой путь с командой

29 мая 2025, 15:11 | Обновлено 29 мая 2025, 15:12
259
0
ОФИЦИАЛЬНО. Герой Болоньи подписал новый контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Итальяно

Итальянский тренер Винченцо Итальяно официально заключил новый контракт с «Болоньей».

По информации пресс-службы клуба, стороны подписали договор до лета 2027 года.

«Я счастлив продолжить наш путь: нас ждет много интересных соревнований и еще не достигнутые цели, к которым мы идем все вместе. Увидимся в июле - заряжены как никогда!», – сказал Винченцо.

Итальяно присоединился к клубу в начале сезона 2024/25. Вместе с «Болоньей» тренер провел 51 матч и занял девятое место в Серии А. За год в клубе Винченцо удалось выиграть Кубок Италии, обыграв в финале «Милан» (1:0).

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Болонья Винченцо Итальяно продление контракта Серия A чемпионат Италии по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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