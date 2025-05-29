ОФИЦИАЛЬНО. Герой Болоньи подписал новый контракт с клубом
Винченцо Итальяно продолжит свой путь с командой
Итальянский тренер Винченцо Итальяно официально заключил новый контракт с «Болоньей».
По информации пресс-службы клуба, стороны подписали договор до лета 2027 года.
«Я счастлив продолжить наш путь: нас ждет много интересных соревнований и еще не достигнутые цели, к которым мы идем все вместе. Увидимся в июле - заряжены как никогда!», – сказал Винченцо.
Итальяно присоединился к клубу в начале сезона 2024/25. Вместе с «Болоньей» тренер провел 51 матч и занял девятое место в Серии А. За год в клубе Винченцо удалось выиграть Кубок Италии, обыграв в финале «Милан» (1:0).
Vincenzo Italiano is here to stay ✍️❤️💙#WeAreOne— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) May 29, 2025
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