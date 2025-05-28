Бетис – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

28 мая проходит финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Коллективы играют на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Лига конференций 2024/25. Финал, 28 мая

Бетис (Испания) – Челси (Англия) – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Эззалзули, 9

(новость обновляется)

Бетис – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ГОЛ! 1:0 Эззалзули, 9 мин.