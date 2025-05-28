Лига конференций28 мая 2025, 22:29 |
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Бетис – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор финального матча Лиги конференций 2024/25
28 мая 2025, 22:29 |
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28 мая проходит финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.
Коллективы играют на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига конференций 2024/25. Финал, 28 мая
Бетис (Испания) – Челси (Англия) – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Эззалзули, 9
(новость обновляется)
Бетис – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ГОЛ! 1:0 Эззалзули, 9 мин.
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