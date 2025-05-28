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Лига конференций
28 мая 2025, 22:29 |
1352
0

Бетис – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча Лиги конференций 2024/25

28 мая 2025, 22:29 |
1352
0
Бетис – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

28 мая проходит финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Коллективы играют на стадионе Вроцлав Арена в Польше. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций 2024/25. Финал, 28 мая

Бетис (Испания) – Челси (Англия) – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Эззалзули, 9

(новость обновляется)

Бетис – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ГОЛ! 1:0 Эззалзули, 9 мин.

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Бетис Челси Бетис - Челси видео голов и обзор Лига конференций Абде Эззалзули
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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