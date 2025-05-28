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Лига конференций
28 мая 2025, 21:25 | Обновлено 28 мая 2025, 21:26
656
0

Челси повторил достижение Црвены Звезды в финале еврокубка

Английский клуб выставил на финальную игру очень молодой состав

28 мая 2025, 21:25 | Обновлено 28 мая 2025, 21:26
656
0
Челси повторил достижение Црвены Звезды в финале еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках финального матча Лиги Конференций «Челси» встретится с «Бетисом» во Вроцлаве.

Марк Кукурелья в возрасте 26 лет является самым старшим игроком стартового состава «Челси» на матч против испанской команды.

Случай, когда в финале европейского кубка в стартовом составе не было ни одного игрока в возрасте 27+ лет, был зафиксирован ранее только один раз.

В сезоне 1978/79 в финале Кубка УЕФА подобным возрастным составом отличилась «Црвена Звезда» в матчах против «Боруссии» из Менхенгладбаха.

  • 1978/79 - Црвена Звезда
  • 2024/25 - Челси

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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