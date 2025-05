Челси повторил достижение Црвены Звезды в финале еврокубка

В рамках финального матча Лиги Конференций «Челси» встретится с «Бетисом» во Вроцлаве.

Марк Кукурелья в возрасте 26 лет является самым старшим игроком стартового состава «Челси» на матч против испанской команды.

Случай, когда в финале европейского кубка в стартовом составе не было ни одного игрока в возрасте 27+ лет, был зафиксирован ранее только один раз.

В сезоне 1978/79 в финале Кубка УЕФА подобным возрастным составом отличилась «Црвена Звезда» в матчах против «Боруссии» из Менхенгладбаха.

0 - The oldest player in Chelsea's starting XI tonight is Marc Cucurella (26). They are only the second side to start a major UEFA final without a player aged 27+ in their XI, after Crvena zvezda v Borussia Mönchengladbach in both legs of the 1978-79 UEFA Cup final. Exuberance. pic.twitter.com/95BuxWrqUR