28 мая испанский Бетис и английский Челси проведут финальный матч Лиги конференций 2024/25.

Решающий поединок третьего по силе еврокубка состоится на Вроцлав Арена в Польше. Стартовый свисток главного арбитра Ирфана Пельто прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Бетис в плей-офф ЛК прошел Гент, Виторию Гимараеш, Ягеллонию и Фиорентину. Челси одолел Копенгаген, Легию и Юргорден.

Оба коллектива уже завершили выступления во внутренних чемпионатах. Бетис стал шестым в Ла Лиге с 60 очками, а Челси расположился на итоговой четвертой позиции с 69 пунктами.

Бетис – Челси. Финал Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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