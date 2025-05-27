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Лига конференций
Бетис
28.05.2025 22:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
27 мая 2025, 18:59 |
125
0

Бетис – Челси. Финал Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча Лиги конференций 28 мая в 22:00 по Киеву

27 мая 2025, 18:59 |
125
0
Бетис – Челси. Финал Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

28 мая испанский Бетис и английский Челси проведут финальный матч Лиги конференций 2024/25.

Решающий поединок третьего по силе еврокубка состоится на Вроцлав Арена в Польше. Стартовый свисток главного арбитра Ирфана Пельто прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бетис в плей-офф ЛК прошел Гент, Виторию Гимараеш, Ягеллонию и Фиорентину. Челси одолел Копенгаген, Легию и Юргорден.

Оба коллектива уже завершили выступления во внутренних чемпионатах. Бетис стал шестым в Ла Лиге с 60 очками, а Челси расположился на итоговой четвертой позиции с 69 пунктами.

Бетис – Челси. Финал Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Бетис – Челси
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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