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Англия
27 мая 2025, 14:36 | Обновлено 27 мая 2025, 14:37
254
0

Награда одна, победителя два. Кто стал обладателем золотой перчатки АПЛ?

Голкиперы Матц Селс и Давид Рая разделили между собой титул

27 мая 2025, 14:36 | Обновлено 27 мая 2025, 14:37
254
0
Награда одна, победителя два. Кто стал обладателем золотой перчатки АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига традиционно по завершению сезона вручила индивидуальные награды лучшим футболистам лиги.

Вратарь «Ноттингем Форест» Матц Селс и голкипер лондонского «Арсенала» Давид Рая стали обладателями золотой перчатки АПЛ 2024/25.

Оба вратаря имеют идентичную статистику в АПЛ: 38 поединков, 13 сухих матчей.

Интересно, что Давид во второй раз подряд в АПЛ становится лучшим голкипером сезона.

Награда одна, победителя два. Кто стал обладателем золотой перчатки АПЛ?

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Давид Райя чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига награды Арсенал Лондон Ноттингем Форест
Андрей Витренко Источник: Английская Премьер-лига
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