Английская Премьер-лига традиционно по завершению сезона вручила индивидуальные награды лучшим футболистам лиги.

Вратарь «Ноттингем Форест» Матц Селс и голкипер лондонского «Арсенала» Давид Рая стали обладателями золотой перчатки АПЛ 2024/25.

Оба вратаря имеют идентичную статистику в АПЛ: 38 поединков, 13 сухих матчей.

Интересно, что Давид во второй раз подряд в АПЛ становится лучшим голкипером сезона.

Награда одна, победителя два. Кто стал обладателем золотой перчатки АПЛ?

Sharing the Golden Glove ⭐️🧤@NFFC's Matz Sels and @Arsenal's David Raya both finished on 13 clean sheets this season 🤝 pic.twitter.com/I92dL0v5hW