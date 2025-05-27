Награда одна, победителя два. Кто стал обладателем золотой перчатки АПЛ?
Голкиперы Матц Селс и Давид Рая разделили между собой титул
Английская Премьер-лига традиционно по завершению сезона вручила индивидуальные награды лучшим футболистам лиги.
Вратарь «Ноттингем Форест» Матц Селс и голкипер лондонского «Арсенала» Давид Рая стали обладателями золотой перчатки АПЛ 2024/25.
Оба вратаря имеют идентичную статистику в АПЛ: 38 поединков, 13 сухих матчей.
Интересно, что Давид во второй раз подряд в АПЛ становится лучшим голкипером сезона.
Награда одна, победителя два. Кто стал обладателем золотой перчатки АПЛ?
Sharing the Golden Glove ⭐️🧤@NFFC's Matz Sels and @Arsenal's David Raya both finished on 13 clean sheets this season 🤝 pic.twitter.com/I92dL0v5hW— Premier League (@premierleague) May 25, 2025
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