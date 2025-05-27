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Англия
27 мая 2025, 12:23 | Обновлено 27 мая 2025, 13:32
2852
2

Несмотря на желание. Клуб АПЛ не отпускает игрока в сборную Украины

Егор Ярмолюк серьезно рискует пропустить молодежное Евро

27 мая 2025, 12:23 | Обновлено 27 мая 2025, 13:32
2852
2
Несмотря на желание. Клуб АПЛ не отпускает игрока в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Английский «Брентфорд» отказывается отпускать полузащитника Егора Ярмолюка в расположение молодежной сборной Украины, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в лондонском клубе существует мнение, что участие 21-летнего футболиста на Евро-2025 может навредить его здоровью, ведь у игрока накопился хронический дискомфорт в тазобедренной области, который требует правильного восстановления и терапии в межсезонный период.

Украинская ассоциация футбола сейчас ведет переговоры с «пчелами». Вместе обе стороны пытаются определить, какая стратегия лечения может быть эффективной для восстановления Ярмолюка.

В сезоне 2024/25 Егор Ярмолюк провел 35 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием.

Ранее сообщалось, что сам Егор Ярмолюк хочет сыграть на молодежном Евро, которое пройдет в Словакии с 11 по 28 июня.

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Егор Ярмолюк Брентфорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига травма ТаТоТаке сборная Украины по футболу U-21 Евро-2025 U-21
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
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Artem_Ponomar
ну їх можна зрозуміти, якщо лікарі кажуть що є проблеми то не слід його відпускати
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kadaad
Какой смысл вызывать игрока в сборную с травмой!?
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