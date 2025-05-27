Несмотря на желание. Клуб АПЛ не отпускает игрока в сборную Украины
Егор Ярмолюк серьезно рискует пропустить молодежное Евро
Английский «Брентфорд» отказывается отпускать полузащитника Егора Ярмолюка в расположение молодежной сборной Украины, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, в лондонском клубе существует мнение, что участие 21-летнего футболиста на Евро-2025 может навредить его здоровью, ведь у игрока накопился хронический дискомфорт в тазобедренной области, который требует правильного восстановления и терапии в межсезонный период.
Украинская ассоциация футбола сейчас ведет переговоры с «пчелами». Вместе обе стороны пытаются определить, какая стратегия лечения может быть эффективной для восстановления Ярмолюка.
В сезоне 2024/25 Егор Ярмолюк провел 35 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием.
Ранее сообщалось, что сам Егор Ярмолюк хочет сыграть на молодежном Евро, которое пройдет в Словакии с 11 по 28 июня.
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