Срочно нужен трансфер. Уникальная статистика Арсенала в сезоне АПЛ

По итогам сезона АПЛ ни один из игроков Арсенала в чемпионате Англии не забил забить даже 10 голов – с лондонской командой это случилось впервые за 101 год.

Лучшими бомбардирами в сезоне АПЛ стали Кай Хаверц (9 голов), Габриэль Мартинелли и Леандро Троссард (по 8).

Ранее наставник Микель Артета открыто заявил, что ждет от клуба подписание форварда во время ближайшего трансферного окна. Главными претендентами называют Виктора Дьекереша и Беньямина Шешко.

Арсенал завершил чемпионат Англии на второй позиции.

For the first time in 101 years, Arsenal have finished a league season without a single player scoring 10 league goals.



Their top goalscorers in the PL this season:



◉ 9 - Kai Havertz

◉ 8 - Gabriel Martinelli

◉ 8 - Leandro Trossard



A striker is a MUST in the summer. ✍️ pic.twitter.com/8aoJO4K8Dx