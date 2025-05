Новый чемпион Бельгии 90 лет шел к своему очередному титулу

В матче последнего тура чемпионата Бельгии «Юнион Сен-Жилуаз» победил на своем поле «Гент» со счетом 3:1 и стал чемпионом страны.

Этот титул стал 12-м в истории команды, но интересным фактом является то, что свой 11-й титул «Юнион Сен-Жилуаз» получил еще в сезоне 1934-35 (90 лет назад)!

Этот разрыв между титулами стал самым большим в истории десяти лучших европейских чемпионатов.

Топ-3 бельгийских команд по количеству выигранных чемпионств:

34 – «Андерлехт»

19 – «Брюгге»

12 – «Юнион Сен-Жилуаз»

Победа в чемпионате Бельгии позволила команде «Юнион Сен-Жилуаз» квалифицироваться в Лигу чемпионов 2024/25.

90 years in the making. Number 12 is here. 🥹🏆 pic.twitter.com/wxr5803KoF

90 - Royale Union Saint-Gilloise are champions of the Jupiler Pro League for the first time since 1934-35, with 90 years the biggest gap between two top-flight titles across the top 10 European leagues. Patience. pic.twitter.com/m9vGXerF2e