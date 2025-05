Килиан Мбаппе в дебютном сезоне за Реал завоевал Золотую Бутсу

По итогам сезона 2024/25 Килиан Мбаппе завоевал награду лучшего бомбардира европейских чемпионатов.

Сделал это француз в своем дебютном сезоне за «Реал».

В последний раз Золотую Бутсу игрок «Реала» получал в сезоне 2014/15 (Криштиану Роналду).

2014/15 – Криштиану Роналду, 48 голов

2024/25 – Килиан Мбаппе, 31 гол

В текущем сезоне тройка призеров выглядит следующим образом:

62 – Килиан Мбаппе (31×2)

58.5 – Виктор Дьекереш (39×1.5)

58 – Мохамед Салах (29×2)

Kylian Mbappe is the first Real Madrid player to win the European Golden Boot since Cristiano Ronaldo a decade ago 👑⚽️ pic.twitter.com/AeCMMrkCLa