ВИДЕО. Экс-футболист Барселоны застал стрельбу недалеко от себя
Филиппе Коутиньо познакомился с некоторыми местными реалиями
Филиппе Коутиньо, звезда «Васко да Гама», стал свидетелем стрельбы во время интервью на клубной базе.
Инцидент произошёл недалеко от города Сидаде-де-Деус, известного высоким уровнем насилия. Сотрудники клуба отмечают, что такие случаи для базы — обычное явление.
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Тренировочный центр «Moacyr Barbosa», открытый в 2020 году, расположен в непростом районе. Недавно в ходе операции по ликвидации незаконного производства льда погиб полицейский, что вызвало перестрелки.
Несмотря на это, «Васко да Гама» продолжает инвестировать в развитие базы, планируя новые помещения для тренеров и зоны восстановления для игроков.
⚠️ A reportagem da Globo flagrou o disparo de tiros próximo ao Centro de Treinamento Moacyr Barbosa.— ge (@geglobo) May 22, 2025
No começo da tarde de quarta-feira, as gravações do Media Day do Vasco foram interrompidas por dois momentos por conta de tiroteios na região da Cidade de Deus, na Zona Oeste do… pic.twitter.com/jGOHfuq2Aw
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