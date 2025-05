ВИДЕО. Экс-футболист Барселоны застал стрельбу недалеко от себя

Филиппе Коутиньо, звезда «Васко да Гама», стал свидетелем стрельбы во время интервью на клубной базе.

Инцидент произошёл недалеко от города Сидаде-де-Деус, известного высоким уровнем насилия. Сотрудники клуба отмечают, что такие случаи для базы — обычное явление.

Тренировочный центр «Moacyr Barbosa», открытый в 2020 году, расположен в непростом районе. Недавно в ходе операции по ликвидации незаконного производства льда погиб полицейский, что вызвало перестрелки.

Несмотря на это, «Васко да Гама» продолжает инвестировать в развитие базы, планируя новые помещения для тренеров и зоны восстановления для игроков.

⚠️ A reportagem da Globo flagrou o disparo de tiros próximo ao Centro de Treinamento Moacyr Barbosa.



No começo da tarde de quarta-feira, as gravações do Media Day do Vasco foram interrompidas por dois momentos por conta de tiroteios na região da Cidade de Deus, na Zona Oeste do… pic.twitter.com/jGOHfuq2Aw