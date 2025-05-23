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23 мая 2025, 22:19 |
298
0

ВИДЕО. Экс-футболист Барселоны застал стрельбу недалеко от себя

Филиппе Коутиньо познакомился с некоторыми местными реалиями

23 мая 2025, 22:19 |
298
0
ВИДЕО. Экс-футболист Барселоны застал стрельбу недалеко от себя
Instagram. Филиппе Коутиньо

Филиппе Коутиньо, звезда «Васко да Гама», стал свидетелем стрельбы во время интервью на клубной базе.

Инцидент произошёл недалеко от города Сидаде-де-Деус, известного высоким уровнем насилия. Сотрудники клуба отмечают, что такие случаи для базы — обычное явление.

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Тренировочный центр «Moacyr Barbosa», открытый в 2020 году, расположен в непростом районе. Недавно в ходе операции по ликвидации незаконного производства льда погиб полицейский, что вызвало перестрелки.

Несмотря на это, «Васко да Гама» продолжает инвестировать в развитие базы, планируя новые помещения для тренеров и зоны восстановления для игроков.

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Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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