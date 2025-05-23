Крестик и нолики Патрика ван Леувена

18 мая в Первой лиге произошло то событие, которого многие болельщики ждали и считали его неизбежным. Руководство «Металлиста 1925» приняло решение уволить с должности главного тренера первой команды клуба 55-летнего Патрика ван Леувена. Специалист из Нидерландов пробыл у руля харьковской команды менее одного сезона, будучи назначенным лишь в середине августа минувшего года. Ожидалось, что под руководством экс-коуча «Зари» и «Шахтера» «Металлист 1925» без особых проблем вернется в Премьер-лигу, но… Перед финальным туром первенства судьба «желто-синих» еще абсолютно не решена, и существует высокая вероятность, что за право сыграть в УПЛ в следующем сезоне «Металлисту 1925» придется играть стыковые матчи с представителем элиты. А это может быть, например, «Ворскла»…

Патрика ван Леувена звали в «Металлист 1925» с одной задачей и целью – за сезон вернуть команду в УПЛ, где инвесторы получили бы возможность «перезагрузить» проект с самого начала и попытаться продемонстрировать всю серьезность собственных амбиций и качества принятия менеджерских решений. Но у нидерландца практически с ходу пошло все вовсе не так гладко, как хотелось бы. Началось все с болезненного вылета из Кубка Украины от «Вереса» (0:4), после чего последовали две кряду ничьи против команд ЮКСА (0:0) и «Диназ» (2:2).

В дальнейшем «Металлист 1925» так и не сумел добиться главного – стабильности в результатах. И это при том, что руководство клуба позволило ван Леувену осуществить немало весьма существенных для «желто-синих» и Первой лиги трансферов – например, Владислава Калитвинцева, Игоря Снурницына, Рамика Гаджиева, Ивана Литвиненко, а также двух легионеров из чемпионата Албании – Эрмира Рашицы и Кристиана Мба, на которых было потрачено суммарно полмиллиона евро.

Очевидно, что на приглашение ван Леувена в «Металлисте 1925» решились после анализа успешной работы специалиста в «Заре». Там у нидерландца в целом также, на первый взгляд, была весьма хаотичная работа с кадрами, но на финише сезона луганчане оказались третьими в турнирной таблице УПЛ-2022/23, пропустив вперед только «Шахтер» (отпустили на 8 очков) и «Днепр-1» (3 очка), зато обогнав «Динамо» (на 4 пункта). Тогда команду ван Леувена в УПЛ характеризовали как одну из наиболее структурированных, слаженных и понятных. Патрик сумел выстроить очень хороший коллектив, где каждый футболист отлично взаимодействовал с остальными членами команды, пускай тренерский штаб и не делал акцент на контроле мяча и игре с позиции силы.

Последний фактор во многом сыграл с ван Леувеном впоследствии злую шутку в «Шахтере», когда нидерландец попытался перенести все лучшее, что у него было в «Заре» в новую команду, но не нашел понимания у ключевых исполнителей «горняков» – например, Георгия Судакова, который очень резко высказался о Патрике после его отставки и приходе в клуб Марино Пушича.

Неудача в «Шахтере» в целом не слишком-то и подмочила репутацию ван Леувена на украинском рынке, который знаком с нидерландцем с уже весьма далекого 2006-го. Тогда Патрик прибыл в нашу страну из родных Нидерландов, чтобы стать помощником земляка Хенка ван Стее в академии «Шахтера». Спустя два года, когда его экс-руководитель покинул Донецк, ван Леувен стал руководителем всего молодежного сектора «Шахтера», оставаясь на должности на протяжении семи лет, прежде чем он сам принял решение перебраться в Казахстан, где ему предложили стать спортивным директором «Кайрата».

По сути, практически вся профессиональная карьера ван Леувена неразрывно связана с Украиной. Вне нашей страны Патрик поработал только на старте в «Фейеноорде», а также в «Кайрате» и «Маккаби» Тель-Авив. Последний Патрик приводил к победам в Кубке и Суперкубке Израиля, но в 2022-м согласился вернуться в Украину, очевидно, не имея более привлекательных вариантов.

После хороших результатов в «Заре» и неудачи в «Шахтере» ван Леувен десять месяцев оставался вне футбола, прежде чем трудоустроился в «Металлисте 1925». Нет сомнений, что произошло это благодаря лоббированию интересов нидерландца перед руководством харьковского клуба, которому, очевидно, были предъявлены успехи Патрика в Израиле, а также его комплексная работа с «Зарей», удивившая тогда многих.

ФК Металлист 1925

Самое главное, что ван Леувен получил в «Металлисте 1925» – это доступ к ресурсам. Даже под Первую лигу клуб покупал новых футболистов за реальные деньги, а не довольствовался, как большинство остальных, исключительно арендами или свободными агентами. Для тренера и агентов, представляющих его интересы, подобная опция выглядела крайне привлекательной, но ей нужно было соответствовать в аспекте спортивных результатов.

А вот здесь у Патрика не сложилось. Говоря проще, после «крестика» в «Заре» у ван Леувена нарисовались сразу два «нолика» в «Шахтере» и «Металлисте 1925», вследствие чего из обоих этих клубов нидерландца досрочно «попросили».

С ван Леувеном «Металлист 1925» был лучшей командой Первой лиги по доле владения мячом (в среднем за матч – 57,6%), выполнял больше всех передач, навесов, имел лучшую статистику в дивизионе по количеству обводок и касаний мяча в штрафной соперника, но… Кому-то может показаться это парадоксальным, однако безоговорочным чемпионом Первой лиги стал вовсе не «Металлист 1925», а «Эпицентр», футболисты которого оказались куда более эффективными, нежели харьковчане.

Очевидной авантюрой со стороны руководства оказалась готовность пойти на поводу у пожеланий главного тренера и провести масштабную кадровую революцию в первой команде. Да, без определенных перемен после вылета из УПЛ было не обойтись, но 22 новых игрока за сезон – это ли не перебор? По сути, ван Леувену набрали новичков на две полноценные команды, вследствие чего у Патрика в подчинении оказалось практически столько же футболистов различного уровня, возраста, кондиций и способностей, как у Энцо Марески в «Челси»… А перебор футболистов, как известно, является не меньшей проблемой, нежели недобор. И разрешить эту задачу положительно ван Леувену не удалось.

В какой-то момент стало очевидным, что в «Металлисте 1925» есть перекосы по позициям. Например, в центре поля тренерский штаб мог рассчитывать на Калитвинцева, Юрченко, Чурко, Нагнойного, Гаджиева, Рашицу, Ари Моуру и некоторых других, в то время как в нападении очевидного лидера и топ-исполнителя так и не оказалось. Алексея Сидорова отпустили в аренду в «Колос», Андрей Борячук в очередной раз не оправдал возложенных ожиданий, равно как и зачем-то арендованный у «Зари» Владислав Бугай, а 25-летний нигериец Кристиан Мба, пришедший из чемпионата Албании, и вовсе пока исключительно разочаровывает, не имея на своем счету ни единого забитого мяча в семи матчах (531 минуту) Первой лиги при средней эффективности действий на поле в 34%. А за африканца «Металлист 1925» заплатил 200 тысяч евро – четвертый по сумме трансфер в Первой лиге в текущем сезоне (после Крупского, Салюка и Рашицы, которые также были подписаны «желто-синими»).

Если опираться на данные Transfermarkt, то «Металлист 1925» в текущем сезоне потратил на новых футболистов 2,62 миллиона евро. Только харьковчане и «Минай» тратили живые деньги на приобретение новых игроков, да и то у закарпатцев речь идет лишь об одном исполнителе – Гуничеве из «Александрии», за которого было отдано 120 тысяч евро. И при всем при этом 50 очков в турнирной таблице за тур до финиша и безоговорочное чемпионство добыл вовсе не «Металлист 1925», а «Эпицентр» с Сергеем Нагорняком во главе…

Работа в «Металлисте 1925» была для Патрика ван Леувена возможностью доказать всем в украинском футболе, что неудача с «Шахтером» оказалась для нидерландца нелепой случайностью, и на самом деле он способен и готов к громким достижениям. Если бы с «желто-синими» у Патрика получилось, то можно было бы говорить, что боссам «Шахтера» просто не хватило выдержки, которой впоследствии оказалось аж с лихвой на Марино Пушича, и что в донецкой команде ван Леувен столкнулся с враждебно настроенными против его идей исполнителями, из-за чего и потерпел фиаско. Но… Очевидно, работать в условиях, когда у тебя в достатке кадровых и финансовых возможностей, а также априори лучший состав в дивизионе, также нужно уметь, и это вовсе не столь просто, как кажется.

С коллективами, от которых никто и ничего особо не требовал, и в которых нет давления, ван Леувен, вероятно, способен добиваться определенных результатов, хотя и отнюдь не покорения ключевых вершин. Работа с «Зарей» это в общем-то доказала. Но для того, чтобы замахиваться на нечто большее нидерландцу, очевидно, не хватает то ли квалификации, то ли ментальности, то ли умения правильно коммуницировать с командой. Возможно даже, и всего этого в совокупности. Хотя вряд ли поиск причин неудач ван Леувена с «Шахтером» и «Металлистом 1925» ныне вообще целесообразен, так как есть ощущение, что этого наставника в украинском футболе мы уже вряд ли увидим – после двух-то «ноликов» это вполне логично.