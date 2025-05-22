Птица стала символом побед английских клубов в сезоне 2024/25
Интересная параллель найдена между обладателями титулов в Англии
В финальном матче Лиги Европы 2024/25 Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед со счетом 1:0 и завоевал титул победителя турнира.
Интересным фактом является то, что 2024/25 стал сезоном «птиц» в АПЛ.
Ливерпуль стал чемпионом Англии. Символ клуба (и города в целом) является птица Лайвер.
Команда Ньюкасл Юнайтед, называемая сороками, победила в Кубке Английской Лиги.
Кристал Пэлас победил в Кубке Англии. Символ команды – орел.
Тоттенхэм Хотспур торжествовал в Лиге Европы. Петух является символом команды из Лондона.
🏆 🦅 The year of the birds in English football this season— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) May 21, 2025
🦅 Magpie
🐦⬛ Liver bird
🦅 Eagle
🐓 Cockerel #EuropaLeagueFinal|#UELfinal pic.twitter.com/f8EJEtozGd
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