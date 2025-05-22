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Лига Европы
22 мая 2025, 07:11 | Обновлено 22 мая 2025, 07:13
403
0

Птица стала символом побед английских клубов в сезоне 2024/25

Интересная параллель найдена между обладателями титулов в Англии

22 мая 2025, 07:11 | Обновлено 22 мая 2025, 07:13
403
0
Птица стала символом побед английских клубов в сезоне 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В финальном матче Лиги Европы 2024/25 Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед со счетом 1:0 и завоевал титул победителя турнира.

Интересным фактом является то, что 2024/25 стал сезоном «птиц» в АПЛ.

Ливерпуль стал чемпионом Англии. Символ клуба (и города в целом) является птица Лайвер.

Команда Ньюкасл Юнайтед, называемая сороками, победила в Кубке Английской Лиги.

Кристал Пэлас победил в Кубке Англии. Символ команды – орел.

Тоттенхэм Хотспур торжествовал в Лиге Европы. Петух является символом команды из Лондона.

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Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Лига Европы Ливерпуль Кристал Пэлас Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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