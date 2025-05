В финальном матче Лиги Европы 2024/25 Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед со счетом 1:0 и завоевал титул победителя турнира.

Интересным фактом является то, что 2024/25 стал сезоном «птиц» в АПЛ.

Ливерпуль стал чемпионом Англии. Символ клуба (и города в целом) является птица Лайвер.

Команда Ньюкасл Юнайтед, называемая сороками, победила в Кубке Английской Лиги.

Кристал Пэлас победил в Кубке Англии. Символ команды – орел.

Тоттенхэм Хотспур торжествовал в Лиге Европы. Петух является символом команды из Лондона.

