Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Каким был сезон для красных дьяволов?
Подопечные Рубена Аморима отметились целым рядом весомых достижений
Сегодня состоится финальный матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».
Команда из Манчестера имеет в своем активе ряд интересных статистических достижений.
Рубен Аморим является вторым тренером в истории «Манчестер Юнайтед», который вывел команду в финал еврокубка в свой дебютный сезон. Первым был Жозе Моуринью в сезоне 2016/17.
Единственными игроками «Манчестер Юнайтед», которые сыграли все 14 матчей в Лиге Европы в этом сезоне, являются Алехандро Гарначо и Расмус Хойлунд.
Бруну Фернандеш является одним из трех игроков в Лиге Европы этого сезона, которые забили наибольшее количество голов - 7:
- 7 - Бруну Фернандеш
- 7 - Каспер Хог
- 7 - Аюб Эль-Кааби
Для «Манчестер Юнайтед» это уже 9-й еврокубковый финал - до этого было 5 побед и три поражения.
«Тоттенхэм Хотспур» станет вторым английским клубом-соперником МЮ в финале еврокубка. Первым был лондонский «Челси» в финале Лиги чемпионов 2007/08.
«Манчестер Юнайтед» является единственной командой в еврокубках этого сезона, которая еще не проиграла ни одного матча. В 14 поединках Лиги Европы «красные дьяволы» победили 9 раз и 5 раз сыграли вничью.
«Манчестер Юнайтед» забил наибольшее количество голов в сезоне Лиги Европы 2024/25 – 35.
🏴 Manchester United’s key facts and records in the 2024/25 UEFA Europa League— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) May 21, 2025
▪️ Ruben Amorim is the second Man Utd
manager to reach a European final in his first season after Jose Mourinho in the 2016/17 season.
▪️ Alejandro Garnacho and Rasmus Hojlund are the only Man Utd… pic.twitter.com/aBXSFWGPq7
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