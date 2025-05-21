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  4. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Каким был сезон для красных дьяволов?
Лига Европы
21 мая 2025, 18:49 |
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Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Каким был сезон для красных дьяволов?

Подопечные Рубена Аморима отметились целым рядом весомых достижений

21 мая 2025, 18:49 |
110
0
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Каким был сезон для красных дьяволов?
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня состоится финальный матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

Команда из Манчестера имеет в своем активе ряд интересных статистических достижений.

Рубен Аморим является вторым тренером в истории «Манчестер Юнайтед», который вывел команду в финал еврокубка в свой дебютный сезон. Первым был Жозе Моуринью в сезоне 2016/17.

Единственными игроками «Манчестер Юнайтед», которые сыграли все 14 матчей в Лиге Европы в этом сезоне, являются Алехандро Гарначо и Расмус Хойлунд.

Бруну Фернандеш является одним из трех игроков в Лиге Европы этого сезона, которые забили наибольшее количество голов - 7:

  • 7 - Бруну Фернандеш
  • 7 - Каспер Хог
  • 7 - Аюб Эль-Кааби

Для «Манчестер Юнайтед» это уже 9-й еврокубковый финал - до этого было 5 побед и три поражения.

«Тоттенхэм Хотспур» станет вторым английским клубом-соперником МЮ в финале еврокубка. Первым был лондонский «Челси» в финале Лиги чемпионов 2007/08.

«Манчестер Юнайтед» является единственной командой в еврокубках этого сезона, которая еще не проиграла ни одного матча. В 14 поединках Лиги Европы «красные дьяволы» победили 9 раз и 5 раз сыграли вничью.

«Манчестер Юнайтед» забил наибольшее количество голов в сезоне Лиги Европы 2024/25 – 35.

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Лига Европы Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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