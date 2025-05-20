Второй после Гиггза. Кевин Де Брюйне прощается с Этихадом

В матче 37-го тура АПЛ Манчестер Сити на своем поле будет принимать Борнмут. Этот матч станет последним для Кевина Де Брюйне в футболке горожан на Этихаде.

Бельгийский полузащитник является одним из лучших в истории АПЛ по количеству результативных передач. В активе Де Брюйне сейчас 119 ассистов. Больше его совершил только Райан Гиггз - 162.

162 - Райан Гиггз

119 – Кевин Де Брюйне

111 - Сеск Фабрегас

103 - Уэйн Руни

102 - Фрэнк Лэмпард

Интересна статистика результативных передач на одном стадионе. Здесь Кевин Де Брюйне так же идет вторым (70), отставая только от Райана Гиггза (84).

84 – Райан Гиггз, на Олд Траффорд

70 – Кевин Де Брюйне, на Этихаде

66 – Деннис Бергкамп, на Хайбери

52 – Фрэнк Лэмпард, на Стемфорд Бридж

51 – Стивен Джеррард, на Энфилде

50 – Уэйн Руни, на Олд Траффорд