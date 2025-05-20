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  4. Второй после Гиггза. Кевин Де Брюйне прощается с Этихадом
Англия
20 мая 2025, 19:24 |
241
0

Второй после Гиггза. Кевин Де Брюйне прощается с Этихадом

Один из лучших ассистентов АПЛ будет играть последний домашний матч за Манчестер Сити

20 мая 2025, 19:24 |
241
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Второй после Гиггза. Кевин Де Брюйне прощается с Этихадом
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

В матче 37-го тура АПЛ Манчестер Сити на своем поле будет принимать Борнмут. Этот матч станет последним для Кевина Де Брюйне в футболке горожан на Этихаде.

Бельгийский полузащитник является одним из лучших в истории АПЛ по количеству результативных передач. В активе Де Брюйне сейчас 119 ассистов. Больше его совершил только Райан Гиггз - 162.

  • 162 - Райан Гиггз
  • 119 – Кевин Де Брюйне
  • 111 - Сеск Фабрегас
  • 103 - Уэйн Руни
  • 102 - Фрэнк Лэмпард

Интересна статистика результативных передач на одном стадионе. Здесь Кевин Де Брюйне так же идет вторым (70), отставая только от Райана Гиггза (84).

  • 84 – Райан Гиггз, на Олд Траффорд
  • 70 – Кевин Де Брюйне, на Этихаде
  • 66 – Деннис Бергкамп, на Хайбери
  • 52 – Фрэнк Лэмпард, на Стемфорд Бридж
  • 51 – Стивен Джеррард, на Энфилде
  • 50 – Уэйн Руни, на Олд Траффорд
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Кевин Де Брюйне Райан Гиггз Манчестер Сити Борнмут Этихад Стэдиум Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Opta
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