Второй после Гиггза. Кевин Де Брюйне прощается с Этихадом
Один из лучших ассистентов АПЛ будет играть последний домашний матч за Манчестер Сити
В матче 37-го тура АПЛ Манчестер Сити на своем поле будет принимать Борнмут. Этот матч станет последним для Кевина Де Брюйне в футболке горожан на Этихаде.
Бельгийский полузащитник является одним из лучших в истории АПЛ по количеству результативных передач. В активе Де Брюйне сейчас 119 ассистов. Больше его совершил только Райан Гиггз - 162.
- 162 - Райан Гиггз
- 119 – Кевин Де Брюйне
- 111 - Сеск Фабрегас
- 103 - Уэйн Руни
- 102 - Фрэнк Лэмпард
Интересна статистика результативных передач на одном стадионе. Здесь Кевин Де Брюйне так же идет вторым (70), отставая только от Райана Гиггза (84).
- 84 – Райан Гиггз, на Олд Траффорд
- 70 – Кевин Де Брюйне, на Этихаде
- 66 – Деннис Бергкамп, на Хайбери
- 52 – Фрэнк Лэмпард, на Стемфорд Бридж
- 51 – Стивен Джеррард, на Энфилде
- 50 – Уэйн Руни, на Олд Траффорд
The most Premier League assists at a stadium:— Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 20, 2025
Ryan Giggs at Old Trafford: 84
Kevin De Bruyne at Etihad Stadium: 70
Dennis Bergkamp at Highbury: 66
Frank Lampard at Stamford Bridge: 52
Steven Gerrard at Anfield: 51
Wayne Rooney at Old Trafford: 50 https://t.co/NIQ3kSYbqO
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