Второй после Гиггза. Кевин Де Брюйне прощается с Этихадом

В матче 37-го тура АПЛ Манчестер Сити на своем поле будет принимать Борнмут. Этот матч станет последним для Кевина Де Брюйне в футболке горожан на Этихаде.

Бельгийский полузащитник является одним из лучших в истории АПЛ по количеству результативных передач. В активе Де Брюйне сейчас 119 ассистов. Больше его совершил только Райан Гиггз - 162.

Интересна статистика результативных передач на одном стадионе. Здесь Кевин Де Брюйне так же идет вторым (70), отставая только от Райана Гиггза (84).

The most Premier League assists at a stadium:



Ryan Giggs at Old Trafford: 84

Kevin De Bruyne at Etihad Stadium: 70

Dennis Bergkamp at Highbury: 66

Frank Lampard at Stamford Bridge: 52

Steven Gerrard at Anfield: 51

Wayne Rooney at Old Trafford: 50 https://t.co/NIQ3kSYbqO