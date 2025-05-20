Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Динамо большие проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн долларов
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 23:44 |
1293
3

У Динамо большие проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн долларов

Киевляне имеют финансовые обязательства

20 мая 2025, 23:44 |
1293
3
У Динамо большие проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн долларов
ФК Динамо. Игорь Суркис

Киевское «Динамо» стало чемпионом Украинской премьер-лиги сезона 2024/25.

Однако, по информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, у руководства киевлян не много причин для радости – у клуба есть большой долг. Отмечается, что еще до начала полномасштабной войны руководство «Динамо» получило от украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа солидный заем – 120 миллионов долларов. Киевляне с финансовыми обязательствами до сих пор не справились, что может повлиять на жизнедеятельность клуба.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и 35-летний лидер клуба Андрей Ярмоленко определились с планами на будущее.

По теме:
ЛЕОНЕНКО: «Почему Ребров не дал ему шанса? Cупряга когда-то тоже забивал»
Лазарет Карпат почти опустел
ФОТО. Де Брюйне не забил в пустые ворота с 5 метров в матче против Борнмута
Игорь Суркис Дмитрий Фирташ Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу долги
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
Футбол | 20 мая 2025, 07:34 5
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика
Известно, почему длительное время нет никакой информации о пробе B Мудрика

Член НОК Вячеслав Попов сообщил, что «Челси» обратился в суд для поиска виновных

Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Бокс | 20 мая 2025, 00:44 1
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»
Британский боксер: «Усик? Да нет, надо быть реалистом»

Дэвид Аллен не стремится драться с украинцем

Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
Футбол | 20.05.2025, 09:09
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
Слишком дорого. Реал отказался подписывать игрока, о котором мечтает Алонсо
Бущан пропустил три мяча от чемпионов Саудовской Аравии
Футбол | 20.05.2025, 23:15
Бущан пропустил три мяча от чемпионов Саудовской Аравии
Бущан пропустил три мяча от чемпионов Саудовской Аравии
Леоненко разнес звезду сборной Украины: «Его знают только потому, что...»
Футбол | 20.05.2025, 20:26
Леоненко разнес звезду сборной Украины: «Его знают только потому, что...»
Леоненко разнес звезду сборной Украины: «Его знают только потому, что...»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
Пока Суркис не подаст в суд на этого сказочника, он и дальше по заказу ПГТ Счастливое будет генерировать разный бред…
Ответить
+4
Микола Унгурян
Ще що бурбас придумає? 
Ответить
0
apepa
путин обещал покрыть все долги своим друзьям суркисам и завтра Газпром переведёт фирташу нужную сумму!
Ответить
-12
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямаль заблокировал трансфер Барселоны. Он категорически против
Ямаль заблокировал трансфер Барселоны. Он категорически против
19.05.2025, 00:59 7
Футбол
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
ЧМ по хоккею. Сенсационный четвертьфиналист, Казахстан вылетел из элиты
20.05.2025, 15:52 6
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
20.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
19.05.2025, 20:17 20
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
ЛУЧЕСКУ: «Почему ушел из Динамо? Не мог терпеть ту минуту молчания»
19.05.2025, 23:49 3
Футбол
Чемпионка US Open сокрушила свою соперницу в квалификации Ролан Гаррос
Чемпионка US Open сокрушила свою соперницу в квалификации Ролан Гаррос
20.05.2025, 03:06 1
Теннис
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
19.05.2025, 01:35 6
Футбол
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
Итальянский журналист: «Зачем ему идти в Рому? Чтобы тренировать Довбика?»
19.05.2025, 00:16 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем