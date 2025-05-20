У Динамо большие проблемы. Клуб задолжал бизнесмену более 100 млн долларов

Киевское «Динамо» стало чемпионом Украинской премьер-лиги сезона 2024/25.

Однако, по информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, у руководства киевлян не много причин для радости – у клуба есть большой долг. Отмечается, что еще до начала полномасштабной войны руководство «Динамо» получило от украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа солидный заем – 120 миллионов долларов. Киевляне с финансовыми обязательствами до сих пор не справились, что может повлиять на жизнедеятельность клуба.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и 35-летний лидер клуба Андрей Ярмоленко определились с планами на будущее.