Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 01:04 |
138
0

Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность

С украинцем будет продлен контракт еще на один сезон

20 мая 2025, 01:04 |
138
0
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

«Динамо» и 35-летний лидер клуба Андрей Ярмоленко определились с планами на будущее.

По информации источника, в офисе руководства «Динамо» судьба Ярмоленко на 99% уже решена – Андрей продолжит с киевлянами контракт еще на один сезон. После последнего матча УПЛ с «Колосом» ожидается официальная встреча с представителями игрока и презентация условий.

Отмечается, что уже сейчас руководство рассматривает кандидатуру Ярмоленко как будущего спортивного директора после завершения сезона 2025/26.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский сообщил, почему именно Андрей Ярмоленко исполнял пенальти в чемпионском матче УПЛ против «Черноморца» (1:1).

По теме:
ФОТО. Ванат опубликовал милый коллаж с Ярмоленко. С правильным месседжем
Назван лучший игрок Шахтера в матче УПЛ против Ингульца
Барселона решила, кто будет тренировать клуб до конца сезона 2026/27
Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси определился с судьбой Мудрика
Футбол | 19 мая 2025, 00:01 7
Челси определился с судьбой Мудрика
Челси определился с судьбой Мудрика

Украинца могут продать летом

Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Бокс | 19 мая 2025, 07:45 1
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»

Промоутер отреагировал на возвращение Мэнни Пакьяо

Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Футбол | 19.05.2025, 08:57
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Игорь СУРКИС: «Хочу вам сообщить трогательную новость»
Йожеф САБО: «Ротань может уйти в Шахтер. Там совсем другая зарплата»
Футбол | 19.05.2025, 16:47
Йожеф САБО: «Ротань может уйти в Шахтер. Там совсем другая зарплата»
Йожеф САБО: «Ротань может уйти в Шахтер. Там совсем другая зарплата»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Футбол | 19.05.2025, 23:31
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Йожеф САБО: «Это падло такое, что ему дорога сюда уже закрыта»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
18.05.2025, 00:41 2
Футбол
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
19.05.2025, 06:23 59
Футбол
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
18.05.2025, 18:57
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
19.05.2025, 01:17 8
Бокс
Ничья с привкусом победы. Динамо стало чемпионом Украины 2024/25!
Ничья с привкусом победы. Динамо стало чемпионом Украины 2024/25!
18.05.2025, 17:21 227
Футбол
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
19.05.2025, 01:35 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
19.05.2025, 05:05 2
Хоккей
За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента
За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента
18.05.2025, 00:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем