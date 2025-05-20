Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
С украинцем будет продлен контракт еще на один сезон
«Динамо» и 35-летний лидер клуба Андрей Ярмоленко определились с планами на будущее.
По информации источника, в офисе руководства «Динамо» судьба Ярмоленко на 99% уже решена – Андрей продолжит с киевлянами контракт еще на один сезон. После последнего матча УПЛ с «Колосом» ожидается официальная встреча с представителями игрока и презентация условий.
Отмечается, что уже сейчас руководство рассматривает кандидатуру Ярмоленко как будущего спортивного директора после завершения сезона 2025/26.
Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский сообщил, почему именно Андрей Ярмоленко исполнял пенальти в чемпионском матче УПЛ против «Черноморца» (1:1).
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