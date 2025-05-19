Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Тренер рассказал, почему Ярмоленко пробивал пенальти в чемпионском матче
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский сообщил, почему именно Андрей Ярмоленко исполнял пенальти в чемпионском матче УПЛ против «Черноморца» (1:1).
– Ярмоленко сегодня взял на себя ответственность при пробитии пенальти, и это после эмоциональной серии против «Шахтера». Проговаривался ли этот момент перед игрой, кто будет пробивать пенальти в случае его назначения?
– Никогда перед матчами не обсуждается, кто будет бить пенальти. За его исполнение берутся те игроки, которые чувствуют уверенность. Поэтому это решение команды и, безусловно, Андрея.
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