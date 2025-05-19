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  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 05:41 |
2275
0

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»

Тренер рассказал, почему Ярмоленко пробивал пенальти в чемпионском матче

19 мая 2025, 05:41 |
2275
0
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский сообщил, почему именно Андрей Ярмоленко исполнял пенальти в чемпионском матче УПЛ против «Черноморца» (1:1).

– Ярмоленко сегодня взял на себя ответственность при пробитии пенальти, и это после эмоциональной серии против «Шахтера». Проговаривался ли этот момент перед игрой, кто будет пробивать пенальти в случае его назначения?

– Никогда перед матчами не обсуждается, кто будет бить пенальти. За его исполнение берутся те игроки, которые чувствуют уверенность. Поэтому это решение команды и, безусловно, Андрея.

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Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Динамо Андрей Ярмоленко
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
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