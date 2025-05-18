Черноморец – Динамо Киев – 1:1. Чемпионский матч. Видео голов и обзор
18 мая прошел матч 29-го тура чемпионата Украины
В воскресенье, 18 мая, состоялся матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Черноморец» и «Динамо».
Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе. Поединок завершился со счетом 1:1 и гарантировал киевлянам чемпионство в сезоне 2024/25.
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Обслужил матч арбитр Игорь Пасхал из Херсона.
Украинская Премьер-лига. 29-й тур, 18 мая
Черноморец – Динамо Киев – 1:1
Гол: Хобленко, 68 – Ярмоленко, 54 (пен.)
Видеообзор матча
ГОЛ, 0:1! Андрей Ярмоленко, 54 мин.
ГОЛ, 1:1! Алексей Хобленко, 68 мин.
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