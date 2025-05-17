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Премьер-лига
Черноморец
18.05.2025 15:30 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 01:06 |
28
0

Черноморец – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 мая в 15:30 состоится матч 29-го тура чемпионата Украины

17 мая 2025, 01:06 |
28
0
Черноморец – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 18 мая, в 15:30 состоится матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Черноморец – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Черноморец – Динамо Киев
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Динамо Киев Черноморец Одесса Черноморец - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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