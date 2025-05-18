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Черноморец
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Украина. Премьер лига
18 мая 2025, 19:12 | Обновлено 18 мая 2025, 19:47
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ШОВКОВСКИЙ: «Знаете, по дороге домой в автобусе праздновать сложно»

Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы после матча с «Черноморцем»

18 мая 2025, 19:12 | Обновлено 18 мая 2025, 19:47
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2
ШОВКОВСКИЙ: «Знаете, по дороге домой в автобусе праздновать сложно»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский пообщался с представителями СМИ после матча 29-го тура УПЛ с «Черноморцем» (1:1), который стал для киевлян чемпионским.

– Поздравляем с чемпионством. Ожидали ли вы, что матч с аутсайдером чемпионата будет настолько тяжелым для вашей команды?

– Во‑первых, поздравляю всех болельщиков «Динамо» (Киев) с 30‑м чемпионством в истории клуба. Непростой путь, непростая охота, которую мы прошли. Благодарю за это команду, всех работников клуба, людей, причастных к этому, тех, кто поддерживал команду. Тем, кто хейтил, тоже спасибо – они нас мотивировали еще больше.

Одной из основных проблем при подготовке к сегодняшнему матчу было эмоционально восстановить игроков после финала Кубка Украины. Да, трех дней, с одной стороны, достаточно для этого. Но я читал высказывания некоторых экспертов, говорили, что мы набегали в основное время с «Шахтером» 96 километров. Так вот – 115, чтобы вы понимали. И еще где-то около 30 в дополнительное время.

Нужно было провести полноценное восстановление, подготовить игроков, при этом мы прекрасно понимали, что команды, которые борются за свою жизнь, а «Черноморец» боролся за то, чтобы остаться в УПЛ, всегда дают бой. Также понимали, что матч будет непростым для нас в том числе, поскольку цена этой игры была очень высокой. И пусть команды подходили к игре, находясь на разных позициях, но оба соперника имели негативный фон.

– Ярмоленко сегодня взял на себя ответственность при пробитии пенальти, и это после эмоциональной серии против «Шахтера». Обсуждался ли этот момент перед игрой – кто будет бить пенальти в случае его назначения?

– Никогда перед матчами не обсуждается, кто будет бить пенальти. За его исполнение берутся те игроки, которые чувствуют уверенность. Поэтому это решение команды и, безусловно, Андрея.

– После того, как в 2012 году открылся стадион в Одессе, многие матчи за Суперкубок Украины проводились именно здесь. Как вам инфраструктура в Одессе? Дай бог, чтобы матчи за Суперкубок снова проводились в Одессе.

– Дай бог, чтобы они вообще снова проводились. Но такой город, как Одесса, просто обязан иметь своего представителя в Премьер-лиге. Для чемпионата вылет «Черноморца» – это большая потеря. Можно говорить об инфраструктуре, городах-миллионниках, но в футболе все вопросы решаются только по спортивному принципу. И теперь у «Черноморца» будет непростая задача, с которой, я уверен, они справятся в следующем сезоне и решат вопрос возвращения в УПЛ.

– Учитывая, что осталось сыграть еще один тур, будет ли команда сегодня праздновать чемпионство?

– Знаете, по дороге домой в автобусе праздновать сложно, честно говоря. Мы только шесть часов будем добираться до Киева. Планировалось, что у нас будет один выходной, но сделали два дня выходных, учитывая то, что ехать долго. Поэтому я пока не могу ответить насчет празднования. Тем более, какое может быть празднование, когда в стране идет война.

Еще раз хочу поздравить всех с чемпионством. Мы шли к нему целый год, и я поблагодарил всех игроков за это. Всем желаю, чтобы в нашей стране как можно скорее был мир, закончилась война, и чтобы мы спокойно заполняли до отказа стадионы и получали удовольствие от игры.

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (Черноморец).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Ярмоленко (Динамо Киев).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Динамо Александр Шовковский
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Mark4854590
В автобусі святкувати складно? Розумію. якби це якийсь європейський тренер сказав. А не наш, який грав ще у 90-ті. Чи по дорозі магазинів та АЗК не буде?)))
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-2
apepa
шавковский тебе самому не стыдно такое липовое чемпионство купленное за шубы суркисом? Я бы сгорел от стыда((
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-3
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