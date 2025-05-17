В воскресенье, 18 мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся одесский «Черноморец» и киевское «Динамо». «Бело-синие» находятся в шаге от завоевания чемпионского звания, а «моряки» отчаянно пытаются избежать прямого вылета из УПЛ.

Черноморец

«Моряки» находятся на последнем месте турнирной таблицы, имея минимум шансов остаться в УПЛ. Ведь в заключительных матчах турнира одесситам предстоит встретиться с «Динамо» и «Александрией». Киевляне уже в Одессе захотят оформить чемпионский титул, а команда Руслана Ротаня даже при отсутствии турнирной мотивации вряд ли станет поставщиком очков для «Черноморца». Но несмотря на плачевную турнирную ситуацию, подопечные Александра Кучера будут бороться до конца. «Им надо выигрывать титул в этом сезоне, а нам – оставаться в УПЛ. Потому будет бой», - отметил защитник одесситов Богдан Бутко.

В прошлом туре «черно-синие» одержали гостевую победу над «Ворсклой», сохранив шансы остаться в элите. Победой в Полтаве «моряки» прервали свою четырехматчевую проигрышную серию. Дебютный гол в составе одесской команды забил гамбийский защитник Мозес Жаржу. Отметим, что безничейная серия «Черноморца» в чемпионате продолжается 17 игр (3 ничьи и 14 поражений). Не особо помогла одесситам и тренерская перестановка, которая состоялась в конце марта. При Александре Кучере «Черноморец» сумел выиграть две встречи, проиграв пять матчей.

Динамо

Киевляне максимально приблизились к завоеванию чемпионского титула: для выполнения этой задачи на данный момент «бело-синим» нужно набрать всего одно очко. В прошлом туре команда Александра Шовковского расписала безголевую ничью в Житомире с местным «Полесьем». В том поединке «бело-синие» продемонстрировали откровенно неубедительную игру, но, возможно, они экономили силы на финальное противостояние Кубка Украины. В чемпионате «Динамо» удерживает 30-матчевую беспроигрышную серию (22 победы и 8 ничьих).

В середине недели киевляне провели тяжелое кубковое противостояние против «Шахтера». Судьбу трофея решила серия пенальти, в которой единственный промах «бело-синих» стал решающим. Таким образом, в этом сезоне «Динамо» не сможет сделать «золотой дубль». Неприятным моментом в финале стала и травма Михавко, который не смог завершить встречу. Повреждение также получил и Попов. Центрбек все же доиграл до конца поединка, поскольку тренерский штаб «бело-синих» уже использовал лимит замен, но с трудом передвигался по полю.

В Одессе своей команде не сможет из-за перебора желтых карточек помочь Дубинчак. Предстоящий поединок может стать 100-м в составе «Динамо» для Кабаева.

Статистика встреч

Команды провели 57 очных дуэлей, в которых 42 победы одержали киевляне, 8 раз успех праздновали одесситы и еще 7 матчей завершились вничью. Голевая серия «Динамо» в ворота «Черноморца» с 2007 года в УПЛ продолжается 29 матчей (68 мячей). В первом круге «бело-синие» обыграли «моряков» со счетом 3:1. На точные удары Ваната, Буяльского и Рубчинского гости ответили голом Скибы в компенсированное время.

Прогноз на противостояние

Киевляне наверняка захотят решить вопрос с чемпионством уже в этом туре. И вряд ли одесситы, которые находятся в шаге от Первой лиги, смогут отобрать очки у лидера турнира. Нашей ставкой будет победа «Динамо» с форой «-1.5».

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Рудько, Раян, Ракицкий, Жаржу, Скиба, Бутко, Мустафаев, Сигеев, Когут, Попов, Хобленко.

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Биловар, Дячук, Тымчик, Михайленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

Прогноз Sport.ua Черноморец Динамо Киев Фора Динамо «-1.5» 1.64 Сделать ставку

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