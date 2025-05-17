Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Черноморец
18.05.2025 15:30 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 22:22 |
116
1

Черноморец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Почти чемпион против аутсайдера

17 мая 2025, 22:22 |
116
1
Черноморец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 18 мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся одесский «Черноморец» и киевское «Динамо». «Бело-синие» находятся в шаге от завоевания чемпионского звания, а «моряки» отчаянно пытаются избежать прямого вылета из УПЛ.

Черноморец

«Моряки» находятся на последнем месте турнирной таблицы, имея минимум шансов остаться в УПЛ. Ведь в заключительных матчах турнира одесситам предстоит встретиться с «Динамо» и «Александрией». Киевляне уже в Одессе захотят оформить чемпионский титул, а команда Руслана Ротаня даже при отсутствии турнирной мотивации вряд ли станет поставщиком очков для «Черноморца». Но несмотря на плачевную турнирную ситуацию, подопечные Александра Кучера будут бороться до конца. «Им надо выигрывать титул в этом сезоне, а нам – оставаться в УПЛ. Потому будет бой», - отметил защитник одесситов Богдан Бутко.

В прошлом туре «черно-синие» одержали гостевую победу над «Ворсклой», сохранив шансы остаться в элите. Победой в Полтаве «моряки» прервали свою четырехматчевую проигрышную серию. Дебютный гол в составе одесской команды забил гамбийский защитник Мозес Жаржу. Отметим, что безничейная серия «Черноморца» в чемпионате продолжается 17 игр (3 ничьи и 14 поражений). Не особо помогла одесситам и тренерская перестановка, которая состоялась в конце марта. При Александре Кучере «Черноморец» сумел выиграть две встречи, проиграв пять матчей.

Динамо

Киевляне максимально приблизились к завоеванию чемпионского титула: для выполнения этой задачи на данный момент «бело-синим» нужно набрать всего одно очко. В прошлом туре команда Александра Шовковского расписала безголевую ничью в Житомире с местным «Полесьем». В том поединке «бело-синие» продемонстрировали откровенно неубедительную игру, но, возможно, они экономили силы на финальное противостояние Кубка Украины. В чемпионате «Динамо» удерживает 30-матчевую беспроигрышную серию (22 победы и 8 ничьих).

В середине недели киевляне провели тяжелое кубковое противостояние против «Шахтера». Судьбу трофея решила серия пенальти, в которой единственный промах «бело-синих» стал решающим. Таким образом, в этом сезоне «Динамо» не сможет сделать «золотой дубль». Неприятным моментом в финале стала и травма Михавко, который не смог завершить встречу. Повреждение также получил и Попов. Центрбек все же доиграл до конца поединка, поскольку тренерский штаб «бело-синих» уже использовал лимит замен, но с трудом передвигался по полю.

В Одессе своей команде не сможет из-за перебора желтых карточек помочь Дубинчак. Предстоящий поединок может стать 100-м в составе «Динамо» для Кабаева.

Статистика встреч

Команды провели 57 очных дуэлей, в которых 42 победы одержали киевляне, 8 раз успех праздновали одесситы и еще 7 матчей завершились вничью. Голевая серия «Динамо» в ворота «Черноморца» с 2007 года в УПЛ продолжается 29 матчей (68 мячей). В первом круге «бело-синие» обыграли «моряков» со счетом 3:1. На точные удары Ваната, Буяльского и Рубчинского гости ответили голом Скибы в компенсированное время.

Прогноз на противостояние

Киевляне наверняка захотят решить вопрос с чемпионством уже в этом туре. И вряд ли одесситы, которые находятся в шаге от Первой лиги, смогут отобрать очки у лидера турнира. Нашей ставкой будет победа «Динамо» с форой «-1.5».

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Рудько, Раян, Ракицкий, Жаржу, Скиба, Бутко, Мустафаев, Сигеев, Когут, Попов, Хобленко.

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Биловар, Дячук, Тымчик, Михайленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

Прогноз Sport.ua
Черноморец
18 мая 2025 -
15:30
Динамо Киев
Фора Динамо «-1.5» 1.64 Сделать ставку

РЕКЛАМА.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

• Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 21, с изменениями.

По теме:
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
Ювентус – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фиорентина – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Динамо Киев прогнозы чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Динамо
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 17 мая 2025, 10:05 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Стартует турнир в элитном дивизионе

Долгожданная домашняя победа. Карпаты проиграли в Ковалевке Колосу
Футбол | 17 мая 2025, 14:58 36
Долгожданная домашняя победа. Карпаты проиграли в Ковалевке Колосу
Долгожданная домашняя победа. Карпаты проиграли в Ковалевке Колосу

Львовяне прервали свою беспроигрышную серию

На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Футбол | 17.05.2025, 07:46
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Футбол | 17.05.2025, 00:12
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Анчелотти объяснил, почему Барса 4 раза обыграла Реал и выиграла Ла Лигу
Футбол | 17.05.2025, 22:33
Анчелотти объяснил, почему Барса 4 раза обыграла Реал и выиграла Ла Лигу
Анчелотти объяснил, почему Барса 4 раза обыграла Реал и выиграла Ла Лигу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ukraine
Удачі Чорноморцю, потрібна перемога.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу
Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу
16.05.2025, 15:23 1
Футбол
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
17.05.2025, 04:44 2
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
16.05.2025, 07:44 16
Футбол
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
17.05.2025, 08:21 3
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»
16.05.2025, 03:49
Бокс
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
16.05.2025, 04:44 1
Бокс
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
16.05.2025, 00:40 1
Бокс
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
17.05.2025, 09:09 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем