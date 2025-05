ВИДЕО. Напряженный финал. Определен победитель чемпионата Европы WU-17

​На Фарерах завершился чемпионат Европы 2025 WU-17 (среди женских команд до 17 лет).

В финальном матче Нидерланды переиграли Норвегию (2:1) и впервые стали победителями этого турнира

Ранее в полуфиналах Нидерланды переиграли Францию в серии пенальти (1:1, пен 4:3), а Норвегия взяла верх над Италией (3:1).

На чемпионат мира WU-17 вышли все полуфиналисты, а также Испания, которая заняла 5-е место.

Победители Евро WU-17 за историю: Германия (8 титулов), Испания (5), Франция, Нидерланды, Польша (по 1).

Чемпионат Европы 2025 WU-17

Финал. Фарерские острова, 17 мая

14.05. 20:00. Нидерланды WU17 – Норвегия WU-17 – 2:1

Голы: Тесс ван дер Влит, 4, Раннеке Деркс, 42 – Мари Преус, 56

Netherlands' Ranneke Derks has been named Player of the Tournament for the 2025 #U17WEURO 🤩