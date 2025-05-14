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14 мая 2025, 23:59 | Обновлено 15 мая 2025, 00:09
89
0

Кто возьмет титул? Определена финальная пара чемпионата Европы WU-17

В решающем матче 17 мая сыграют Нидерланды и Норвегия

14 мая 2025, 23:59 | Обновлено 15 мая 2025, 00:09
89
0
Кто возьмет титул? Определена финальная пара чемпионата Европы WU-17
УЕФА

​На Фарерах близится к финишу чемпионат Европы 2025 WU-17 (среди женских команд до 17 лет).

По итогам полуфиналов определены финалисты турнира

Нидерланды переиграли Францию в серии пенальти (1:1, пен 4:3), а Норвегия взяла верх над Италией (3:1).

Также был сыгран матч за 5-е место – за последнюю 5-ю путевку на ЧМ WU-17 от Европы (также на чемпионат мира вышли все полуфиналисты).

Норвегия заняла 5-е место и получила путевку на ЧМ благодаря разгромной победе над Австрией (6:1)

В финальном матче 17 мая сыграют: Нидерланды и Норвегия.

Чемпионат Европы 2025 WU-17

Фарерские острова, 14 мая

1/2 финала

  • 14.05. 17:00. Нидерланды WU17 – Франция WU-17 – 1:1 (пен. 4:3)
  • 14.05. 20:00. Италия WU-17 – Норвегия WU-17 – 1:3

Матч за 5-е место

  • 14.05. 14:00. Австрия WU-17 – Испания WU-17 – 1:6

Инфографика

14.05. 14:00. Австрия WU-17 – Испания WU-17 – 1:6

14.05. 17:00. Нидерланды WU17 – Франция WU-17 – 1:1 (пен. 4:3)

14.05. 20:00. Италия WU-17 – Норвегия WU-17 – 1:3

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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