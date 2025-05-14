Кто возьмет титул? Определена финальная пара чемпионата Европы WU-17
В решающем матче 17 мая сыграют Нидерланды и Норвегия
На Фарерах близится к финишу чемпионат Европы 2025 WU-17 (среди женских команд до 17 лет).
По итогам полуфиналов определены финалисты турнира
Нидерланды переиграли Францию в серии пенальти (1:1, пен 4:3), а Норвегия взяла верх над Италией (3:1).
Также был сыгран матч за 5-е место – за последнюю 5-ю путевку на ЧМ WU-17 от Европы (также на чемпионат мира вышли все полуфиналисты).
Норвегия заняла 5-е место и получила путевку на ЧМ благодаря разгромной победе над Австрией (6:1)
В финальном матче 17 мая сыграют: Нидерланды и Норвегия.
Чемпионат Европы 2025 WU-17
Фарерские острова, 14 мая
1/2 финала
- 14.05. 17:00. Нидерланды WU17 – Франция WU-17 – 1:1 (пен. 4:3)
- 14.05. 20:00. Италия WU-17 – Норвегия WU-17 – 1:3
Матч за 5-е место
- 14.05. 14:00. Австрия WU-17 – Испания WU-17 – 1:6
Инфографика
14.05. 14:00. Австрия WU-17 – Испания WU-17 – 1:6
14.05. 17:00. Нидерланды WU17 – Франция WU-17 – 1:1 (пен. 4:3)
14.05. 20:00. Италия WU-17 – Норвегия WU-17 – 1:3
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