Фиаско Испании. Определены полуфиналисты чемпионата Европы WU-17
На Фарерах завершился групповой раунд чемпионата Евро-2025 WU-17
На Фарерах завершился групповой раунд чемпионата Европы 2025 WU-17 (среди женских команд до 17 лет).
По итогам трех туров определены полуфиналисты турнира
В группе A первые два места заняли Нидерланды (9 очков) и Норвегия (4 очка), которая выстояла в игре с Австрией (0:0).
В группе B Италия переиграла Испанию (2:1) и вышла в полуфинал с первого места (7 очков), также задание выполнила Франция (5 баллов).
А вот Испания стала лишь третьей (4 пункта) и теперь в матче за 5-е место сыграет против Австрии – за последнюю 5-ю путевку на ЧМ WU-17 от Европы (также на чемпионат мира вышли все полуфиналисты).
В полуфиналах 14 мая сыграют: Нидерланды – Франция, Италия – Норвегия.
Чемпионат Европы 2025 WU-17
3-й тур, Фарерские острова
- 10.05. 17:00. Нидерланды WU17 – Фарерские острова WU17 – 9:0
- 10.05. 20:00. Норвегия WU-17 – Австрия WU-17 – 0:0
- 11.05. 17:00. Италия WU-17 – Испания WU-17 – 2:1
- 11.05. 20:00. Франция WU-17 – Польша WU-17 – 3:1
Турнирные таблицы
Инфографика
10.05. 17:00. Нидерланды WU17 – Фарерские острова WU17 – 9:0
10.05. 20:00. Норвегия WU-17 – Австрия WU-17 – 0:0
11.05. 17:00. Италия WU-17 – Испания WU-17 – 2:1
11.05. 20:00. Франция WU-17 – Польша WU-17 – 3:1
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