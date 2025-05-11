Фиаско Испании. Определены полуфиналисты чемпионата Европы WU-17

На Фарерах завершился групповой раунд чемпионата Европы 2025 WU-17 (среди женских команд до 17 лет).

По итогам трех туров определены полуфиналисты турнира

В группе A первые два места заняли Нидерланды (9 очков) и Норвегия (4 очка), которая выстояла в игре с Австрией (0:0).

В группе B Италия переиграла Испанию (2:1) и вышла в полуфинал с первого места (7 очков), также задание выполнила Франция (5 баллов).

А вот Испания стала лишь третьей (4 пункта) и теперь в матче за 5-е место сыграет против Австрии – за последнюю 5-ю путевку на ЧМ WU-17 от Европы (также на чемпионат мира вышли все полуфиналисты).

В полуфиналах 14 мая сыграют: Нидерланды – Франция, Италия – Норвегия.

Чемпионат Европы 2025 WU-17

3-й тур, Фарерские острова

10.05. 17:00. Нидерланды WU17 – Фарерские острова WU17 – 9:0

10.05. 20:00. Норвегия WU-17 – Австрия WU-17 – 0:0

11.05. 17:00. Италия WU-17 – Испания WU-17 – 2:1

11.05. 20:00. Франция WU-17 – Польша WU-17 – 3:1

Турнирные таблицы

Инфографика

10.05. 17:00. Нидерланды WU17 – Фарерские острова WU17 – 9:0

10.05. 20:00. Норвегия WU-17 – Австрия WU-17 – 0:0

11.05. 17:00. Италия WU-17 – Испания WU-17 – 2:1

11.05. 20:00. Франция WU-17 – Польша WU-17 – 3:1