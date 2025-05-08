Чемпионат Европы WU-17. Итоги второго тура: какая сборная забила 9 мячей

На Фарерах продолжается чемпионат Европы 2025 WU-17 (среди женских команд до 17 лет).

Во втором туре Австрия разгромила соперниц из Фарерских островов со счетом 9:0.

Нидерланды переиграли Норвегию (2:0). Италия и Франция разошлись миром (1:1).

В группе A Нидерланды (6 очков) досрочно вышли в полуфинал, вторую путевку разыграют Норвегия и Австрия (по 3).

В группе B три команды сохранили шансы на выход в 1/2 финала: Испания и Италия (по 4 очка), Франция (2).

Чемпионат Европы 2025 WU-17

2-й тур, Фарерские острова

07.05. 17:00. Фарерские острова WU17 – Австрия WU-17 – 0:9

07.05. 20:00. Нидерланды WU17 – Норвегия WU-17 – 2:0

08.05. 17:00. Италия WU-17 – Франция WU-17 – 1:1

08.05. 20:00. Испания WU-17 – Польша WU-17 – 3:1

Турнирные таблицы

07.05. 17:00. Фарерские острова WU17 – Австрия WU-17 – 0:9

07.05. 20:00. Нидерланды WU17 – Норвегия WU-17 – 2:0

08.05. 17:00. Италия WU-17 – Франция WU-17 – 1:1

08.05. 20:00. Испания WU-17 – Польша WU-17 – 3:1