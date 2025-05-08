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Молодежные турниры
08 мая 2025, 23:51 | Обновлено 09 мая 2025, 00:11
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Чемпионат Европы WU-17. Итоги второго тура: какая сборная забила 9 мячей

Нидерланды переиграли Норвегию, а Италия и Франция разошлись миром

08 мая 2025, 23:51 | Обновлено 09 мая 2025, 00:11
200
0
Чемпионат Европы WU-17. Итоги второго тура: какая сборная забила 9 мячей
УЕФА. Сборная Нидерландов

На Фарерах продолжается чемпионат Европы 2025 WU-17 (среди женских команд до 17 лет).

Во втором туре Австрия разгромила соперниц из Фарерских островов со счетом 9:0.

Нидерланды переиграли Норвегию (2:0). Италия и Франция разошлись миром (1:1).

В группе A Нидерланды (6 очков) досрочно вышли в полуфинал, вторую путевку разыграют Норвегия и Австрия (по 3).

В группе B три команды сохранили шансы на выход в 1/2 финала: Испания и Италия (по 4 очка), Франция (2).

Чемпионат Европы 2025 WU-17

2-й тур, Фарерские острова

  • 07.05. 17:00. Фарерские острова WU17 – Австрия WU-17 – 0:9
  • 07.05. 20:00. Нидерланды WU17 – Норвегия WU-17 – 2:0
  • 08.05. 17:00. Италия WU-17 – Франция WU-17 – 1:1
  • 08.05. 20:00. Испания WU-17 – Польша WU-17 – 3:1

Турнирные таблицы

07.05. 17:00. Фарерские острова WU17 – Австрия WU-17 – 0:9

07.05. 20:00. Нидерланды WU17 – Норвегия WU-17 – 2:0

08.05. 17:00. Италия WU-17 – Франция WU-17 – 1:1

08.05. 20:00. Испания WU-17 – Польша WU-17 – 3:1

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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