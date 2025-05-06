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Молодежные турниры
06 мая 2025, 18:41 | Обновлено 06 мая 2025, 18:44
276
0

На Фарерах стартовал ЧЕ WU-17. Результаты первого тура: кто забил 10 голов

Первые матчи выиграли команды Норвегии, Италии, Нидерландов

06 мая 2025, 18:41 | Обновлено 06 мая 2025, 18:44
276
0
На Фарерах стартовал ЧЕ WU-17. Результаты первого тура: кто забил 10 голов
УЕФА. Сборная Норвегии

На Фарерах стартовал чемпионат Европы 2025 WU-17 (среди женских команд до 17 лет).

Первые матчи выиграли команды Норвегии, Италии, Нидерландов. А вот Испания и Франция разошлись миром (1:1).

При этом норвежская команда разгромила соперниц из Фарерских островов со счетом 10:0.

Чемпионат Европы 2025 WU-17

1-й тур, Фарерские острова

  • 04.05. 17:00. Австрия WU-17 – Нидерланды WU-17 – 1:4
  • 04.05. 20:00. Фарерские острова WU-17 – Норвегия WU-17 – 0:10
  • 05.05. 17:00. Испания WU-17 – Франция WU-17 – 1:1
  • 05.05. 20:00. Польша WU-17 – Италия WU-17 – 3:4

Турнирная таблица

04.05. 17:00. Австрия WU-17 – Нидерланды WU-17 – 1:4

04.05. 20:00. Фарерские острова WU-17 – Норвегия WU-17 – 0:10

05.05. 17:00. Испания WU-17 – Франция WU-17 – 1:1

05.05. 20:00. Польша WU-17 – Италия WU-17 – 3:4

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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