На Фарерах стартовал ЧЕ WU-17. Результаты первого тура: кто забил 10 голов
Первые матчи выиграли команды Норвегии, Италии, Нидерландов
На Фарерах стартовал чемпионат Европы 2025 WU-17 (среди женских команд до 17 лет).
Первые матчи выиграли команды Норвегии, Италии, Нидерландов. А вот Испания и Франция разошлись миром (1:1).
При этом норвежская команда разгромила соперниц из Фарерских островов со счетом 10:0.
Чемпионат Европы 2025 WU-17
1-й тур, Фарерские острова
- 04.05. 17:00. Австрия WU-17 – Нидерланды WU-17 – 1:4
- 04.05. 20:00. Фарерские острова WU-17 – Норвегия WU-17 – 0:10
- 05.05. 17:00. Испания WU-17 – Франция WU-17 – 1:1
- 05.05. 20:00. Польша WU-17 – Италия WU-17 – 3:4
Турнирная таблица
04.05. 17:00. Австрия WU-17 – Нидерланды WU-17 – 1:4
04.05. 20:00. Фарерские острова WU-17 – Норвегия WU-17 – 0:10
05.05. 17:00. Испания WU-17 – Франция WU-17 – 1:1
05.05. 20:00. Польша WU-17 – Италия WU-17 – 3:4
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