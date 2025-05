Уже проходит медосмотр. Романо назвал второго новичка Реала и детали сделки

Испанский центральный защитник английского «Борнмута» Дин Хейсен вскоре перейдет в мадридский «Реал», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, королевский клуб заплатит за 20-летнего футболиста 50 миллионов фунтов стерлингов – именно такая клаусула прописана в его контракте.

Сам игрок в данный момент проходит медосмотр, после которого должен подписать 5-летнее соглашение со «сливочными».

В сезоне 2024/25 Дин Хейсен провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллионов евро.

