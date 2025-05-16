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Испания
16 мая 2025, 18:31 |
1220
1

Уже проходит медосмотр. Романо назвал второго новичка Реала и детали сделки

Дин Хейсен уже вскоре покинет «Борнмут»

16 мая 2025, 18:31 |
1220
1
Уже проходит медосмотр. Романо назвал второго новичка Реала и детали сделки
Twitter. Дин Хейсен

Испанский центральный защитник английского «Борнмута» Дин Хейсен вскоре перейдет в мадридский «Реал», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, королевский клуб заплатит за 20-летнего футболиста 50 миллионов фунтов стерлингов – именно такая клаусула прописана в его контракте.

Сам игрок в данный момент проходит медосмотр, после которого должен подписать 5-летнее соглашение со «сливочными».

В сезоне 2024/25 Дин Хейсен провел 34 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллионов евро.

Ранее Фабрицио Романо сообщал, что мадридский «Реал» подпишет Трента Александер-Арнольда.

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Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Mark4854590
Класно мати такий бюджет, щоб мати можливість було активувати клаусулу гравця, який потрібен
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