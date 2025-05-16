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Украина. Вторая лига
16 мая 2025, 11:05 |
754
0

5 украинских клубов могут получить профессиональный статус в сезоне 25/26

Ребел, Лесное, Атлет, Днестр и Пенуел получат шанс сыграть во Второй лиге

16 мая 2025, 11:05 |
754
0
5 украинских клубов могут получить профессиональный статус в сезоне 25/26
ФК Лесное

Пять украинских клубов могут получить профессиональный статус перед началом сезона 2025/26. На данный момент эти коллективы выступают в любительском чемпионате Украины.

По данным источника Sport Arena, шанс сыграть во Второй лиге получат Ребел, Лесное, Атлет, Пенуел и Днестр. Вопрос с профессиональным статусом этих команд решится после завершения нынешней кампании.

Днестр (Залещики, Тернопольская область) и ФК Лесное (Киевская область) занимают две первые позиции в Группе А чемпионата ААФУ. Киевские клубы – Атлет и Ребел разместились на третьем и пятом местах в Группе B, соответственно. Пенуел, который представляет Кривой Рог, идет седьмым в этой группе.

На данный момент во Второй лиге выступают 20 команд, которые разделены на две группы. В борьбе за первое место этого дивизиона сойдутся Пробой Городенка и Колос-2.

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Николай Титюк Источник: Sportarena
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