5 украинских клубов могут получить профессиональный статус в сезоне 25/26

Пять украинских клубов могут получить профессиональный статус перед началом сезона 2025/26. На данный момент эти коллективы выступают в любительском чемпионате Украины.

По данным источника Sport Arena, шанс сыграть во Второй лиге получат Ребел, Лесное, Атлет, Пенуел и Днестр. Вопрос с профессиональным статусом этих команд решится после завершения нынешней кампании.

Днестр (Залещики, Тернопольская область) и ФК Лесное (Киевская область) занимают две первые позиции в Группе А чемпионата ААФУ. Киевские клубы – Атлет и Ребел разместились на третьем и пятом местах в Группе B, соответственно. Пенуел, который представляет Кривой Рог, идет седьмым в этой группе.

На данный момент во Второй лиге выступают 20 команд, которые разделены на две группы. В борьбе за первое место этого дивизиона сойдутся Пробой Городенка и Колос-2.